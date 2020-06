Doctorul Raed Arafat este din anul 1981 în România, atunci când a venit aici să studieze medicina și nu a mai plecat din țara noastră.

Acesta a povestit într-o emisiune la Digi24 că prima situație de care s-a lovit a fost imediat după ce a aterizat la București. Atunci când a vrut să ia un taxi, șoferul i-a cerut 50 de dolari în loc de 50 de lei pentru cursă.

„Prima situație cu care m-am confruntat este că trebuia să ajungem la un cămin și șoferul de taxi mi-a zis că mă costă 50 de dolari în loc de 50 de lei. Asta a fost prima mișcare când am ajuns și am aterizat la București. Era totul diferit, dar nu neapărat totul în sens negativ. Erau oameni foarte ok, reguli foarte ciudate impuse de regimul de atunci … Dar dorința mea era să fac Medicina și asta era mult mai puternică decât orice altă problemă”, a mărturisit șeful GSU.

Arafat mărturisește că atunci când a ales să vină în România a vrut inițial să meargă la Politehnică dar a ales Medicina și a făcut acest lucru contra voinței tatălui său. Medicina a fost țelul vieții sale, mai spune doctorul Raed Arafat, care adaugă că fusese acceptat și în SUA dar și la Damasc, dar a ales România.

