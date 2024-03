Această mișcare vine în contextul în care compania QatarEnergy se pregătește pentru o creștere semnificativă a producției de gaze naturale lichefiate, conform informațiilor furnizate de Bloomberg.

În cadrul unei ceremonii desfășurate duminică la Doha, QatarEnergy, companie de stat, a anunțat semnarea unor contracte pentru închirierea a șase nave de transport de gaze naturale lichefiate de la firma chineză CMES Co. Ltd., alte șase nave de la Shandong Marine Energy, o firmă chineză, trei nave de la MISC Bhd din Malaezia și patru nave de la un joint venture între Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. și Hyundai Glovis Co.

Capacitatea fiecărei nave este de 174.000 de metri cubi.

Având în vedere creșterea capacității anuale de producție a zăcământului North Field până la 142 milioane de tone în 2030 (față de 77 milioane de tone în prezent), Qatarul are nevoie de mai multe nave specializate în transportul de gaze naturale lichefiate.

Qatar, lider mondial în producția de gaze naturale lichefiate

Prin acest program, micul stat din Orientul Mijlociu își propune să-și consolideze poziția dominantă pe piața mondială a gazelor lichefiate.

Concurența din proiectele recente din Australia și SUA a redus supremația Qatarului, însă compania QatarEnergy intenționează să revină în fruntea pieței cu investițiile planificate în noi facilități. Autoritățile americane au suspendat temporar autorizațiile pentru noi proiecte, oferind astfel o oportunitate Qatarului de a-și consolida poziția de lider mondial.

Pe lângă închirierea de nave, compania QatarEnergy deține propria flotă specializată în transportul de gaze naturale lichefiate. În 2020, compania a semnat acorduri istorice în valoare de 22 de miliarde de dolari cu mai mulți constructori de nave din Coreea de Sud și China. În cadrul acestor acorduri, compania QatarEnergy a comandat construcția a 77 de nave la șantierele navale din Coreea de Sud și China.

De curând, Emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al-Thani, a semnat în prima zi a vizitei sale de stat în Franţa, un acord privind angajamentele de investiţii ale Qatarului în valoare de 10 miliarde de euro în economia franceză.