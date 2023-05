Aproape 140.000 de IMM-uri au luat credite în valoare de 75 de miliarde de lei în ultimii patru ani. 60 de miliarde, garantate de stat

O temă centrală în economie o reprezintă accesul la finanțare pentru IMM-uri, vitală pentru dezvoltarea lor. Așa că am studiat datele statistice pentru vedea cum stăm din acest punct de vedere. În România există o instituție, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) care de două decenii are misiunea de a garanta și facilita accesul la credite pentru IMM-uri. Din datele acestei instituții am aflat că în ultimii patru ani (2019-2023), IMM-urile din România au obținut credite în valoare de aproape 75 de miliarde de lei, 60 de miliarde fiind garantate de FNGCIMM. Datele statistice arată că în ultimii patru ani 138.711 dosare de finanțare au fost aprobate prin intermediul Fondului.