Anul 2020 nu a făcut decât să întărească această nevoie de digitalizare și automatizare. Mai mult, piața de digitalizare pentru gestiunea proceselor interne crește cu 33% de la an la an, ceea ce înseamnă că afacerile au pornit în direcția digitalizării într-un ritm destul de accelerat.

Așadar, ți-ai făcut un plan de automatizare a unor procese, știi, în linii mari, să descrii nevoia ta și apelezi la diverse firme de dezvoltare software. Ceri trei oferte și primești documente și sume extrem de diverse, de la 20.000 de euro la 150.000 de euro, spre exemplu. Iar asta complică și mai tare lucrurile în loc să le simplifice. Și îți complică procesul decizional.

În acest context, intră în scenă soluția, appmake, platforma web care calculează, în timp real, efortul depus de o echipă de dezvoltare pentru a crea soft-ul de care ai nevoie.

De ce o astfel de platformă? Deoarece “automatizarea stă la baza fiecărei afaceri care își dorește să crească. Prin digitalizarea proceselor existente într-o afacere, aceasta va putea să-și reducă din cheltuielile operaționale și să-și optimizeze managementul forței de muncă astfel încât să-și crească gradul de profitabilitate”, spune Sorina Vasiliu, unul dintre co-fondatorii platformei.

De unde a pornit ideea de a pune o astfel de platformă la dispoziția oricărei persoane?

“În domeniul software este foarte greu să faci estimări precise. Noi ce am făcut? Ca să putem să estimăm ofertele, am creat în spate un set de algoritmi modulari, bazat pe timpii pe care i-am normat pe producție de software. Acești algoritmi îți dau posibilitatea să parcurgi platforma și să îți alegi un set de funcționalități în timp ce aceasta îți calculează, în mod dinamic, un interval de costuri ce are la bază prețurile minime și maxime de pe piața din România”, precizează Sorina Vasiliu.

Așadar, prin appmake poți să îți generezi o ofertă de preț și o documentație tehnică pentru platforma ta, chiar și în lipsa unor cerințe foarte specifice sau specificații, un cuvânt cheie în domeniul software, doar prin completarea unui formular.

Cum funcționează appmake?

Concret, intri pe platforma appmake la secțiunea Completează formularul și parcurgi lista de cerințe disponibilă. Vei putea să selectezi exact acele funcționalități specifice nevoii tale și modelului tău de afacere. Reiese o configurație de cerințe pe care sistemul ți le calculează în timp real: în colțul din dreapta jos vor apărea sumele de îndată ce bifezi/debifezi o funcționalitate.

Foarte important de precizat faptul că atunci când selectezi o cerință, algoritmii din spate țin cont de scenariile cele mai optimiste și de scenariile cele mai pesimiste în materie de timpul de dezvoltare al unei soluții. Astfel, suma care apare este echivalentul muncii depuse de o echipă de dezvoltare software până la livrarea soluției tale. Iar toate aceste calcule au în spate experiența de developeri a celor de la abac software, ca firmă de dezvoltare soluții software pentru o gamă largă de industrii, de la producția de fabrică, la industria auto și servicii pentru clienți.

Mai mult decât un calcul standardizat de costuri, appmake oferă documentație structurată. Adică, odată ce ai parcurs cerințele și le-ai bifat pe cele pe care le estimezi necesare, la finalul completării formularului poți introduce adresa de email pentru a primi documentul MAKE și explicații defalcate pentru fiecare tip de acțiune pe care o consideri necesară pentru soluția ta software.

Concret, vei regăsi scenariile de utilizare: spre exemplu, dacă ai selectat că ai nevoie de modulul de înregistrare și autentificare, documentul prezintă ce presupun aceste acțiuni. În plus, vei vedea clar cât costă fiecare modul în parte, cât costă să ai o bază de date în spate, cât costă arhitectura și altele. Practic, vei vedea detaliile în baza cărora s-a făcut oferta.

“Formularul îi dă voie utilizatorului, care nu are, neapărat, multe informații despre cum funcționează domeniul tehnic, să selecteze o serie de funcționalități sau cerințe prezentate cât de mult pe înțelesul său. Inclusiv poate introduce o cerință pe care noi nu am prevăzut-o și pe care să o introducem ulterior. La final, primește pe email-ul introdus lista cu specificațiile structurate în formatul standard de la noi din industrie. El poate, ulterior, să folosească aceste estimări pentru a cere oferte de la case de dezvoltare software. Estimările sunt foarte explicative și vin ca o soluție la situațiile în care antreprenorii sau managerii primesc estimări software de tipul: de la 30.000 euro la 300.000 euro”, precizează Sorina Vasiliu.

Ca viziune, pe de o parte, platforma appmake își propune să ofere claritate în ceea ce privește dezvoltarea de software: să auzim din ce în ce mai rar constatări de tipul “Nu știu ce să cred sau cât ar trebui să mă coste” în urma primirii ofertelor cerute.

Pe de altă parte, își propune ca aceste estimări real-time și precise să devină un standard de normare pentru cât anume ar trebui să dureze și să coste fiecare funcționalitate în parte. Standard care, la acest moment, nu există în industria software.

“Unde dorim să creștem? Noi, abac software, deja folosim platforma pentru estimările curente pe care le facem pentru clienții noștri. Deci noi am fost primii beneficiari. Folosim scenariile pentru a estima diverse soluții tehnice. Avem perioade când este nevoie să întocmim și cinci oferte într-un timp foarte scurt. Fără appmake, am fi fost nevoiți să apelăm la un om care să facă asta full-time. Am simțit și simțim pe pielea noastră utilitatea acestei platforme, iar acum ne dorim ca un număr cât mai mare de persoane să aibă parte de această experiență”, concluzionează Sorina Vasiliu.

Context:

Creatorii platformei appmake.io sunt dezvoltatorii software de la abac.

Abac este o firmă de dezvoltare software înființată în anul 2016, ce urmărește să creeze produse și soluții software intuitive și de impact.

Misiunea abac este de a folosi tehnologia existentă astăzi pentru a crea soluții software care optimizează și extind abilitățile noastre ca oameni.