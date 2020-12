Întreaga infrastructură aflată în spatele iPhone-urilor, de la designul componentelor la ieşirea pe piaţă a produsului final, a avut de suferit anul acesta din cauza pandemiei.

Atât producţia, cât şi livrarea componentelor necesare pentru smartphone-urile companiei americane au fost puternic afectate.

Apple mizează pe veniturile generate de noile serii de iPhone-uri

Însă, după un 2020 dat peste cap de pandemie, programul Apple pentru viitoarea serie de iPhone-uri va reveni la normal, cu primii paşi făcuţi încă din timpul verii.

Analistul chinez Ming-Chi Kuo este convins că 2021 va aduce revenirea la normal în ceea ce priveşte iPhone-urile, sau cel puţin acesta este scenariul pe care merg în acest moment Apple şi partenerii săi.

Deşi este devreme pentru a şti exact ce efecte va avea pandemia din vară, începerea vaccinării în multe regiuni ale lumii pare să fi dat convingerea şefilor Apple că lucrurile vor reveni la normal.

Revenirea la normal, cu lansări în septembrie, urmate la câteva zile sau săptămâni de disponibilitatea pe piaţă a telefoanelor, este importantă pentru Apple, care mizează pe veniturile generate de noile serii de iPhone-uri în exerciţiile financiare din ultimul trimestru al anului.

iPhone 12 se bucură de o cerere mare

Normalitatea în procesul de dezvoltare a iPhone-urilor presupune începerea producţiei încă de la începutul verii, nu cum s-a întâmplat anul acesta, când unele dintre modelele seriei iPhone 12 se aflau în producţie în luna septembrie.

Acelaşi Ming-Chi Kuo spune că iPhone 12 se bucură de o cerere mare, în special versiunile Pro, în cazul cărora Apple s-a confruntat cu lipsuri în ceea ce priveşte componente foto, conform news.ro.

Pe data de 20 septembrie 2013, Apple a lansat iPhone 5s, primul smartphone din lume cu un procesor bazat pe o arhitectură de 64 de biți, având si posibilitatea de a filma in slow-motion, la 120 cadre pe secundă. Acesta a mai avut pentru prima oară într-un telefon Apple un senzor de amprentă, pentru deblocarea mai sigură și mai ușoară a iPhone-ului. În aceeași zi a fost lansat și iPhone 5c, o variantă mai ieftină a smartphone-ului iPhone 5, cu același procesor, Apple A6 și o carcasă de plastic disponibilă în mai multe culori: verde, albastru, galben, roz și alb.

O istorie de succes

În 2014 Apple a lansat iPhone 6 și iPhone 6 Plus, o variantă cu ecran mai mare și cu stabilizare optică a imaginii. iPhone 6 avea un ecran de 4,7 inch, iar iPhone 6 Plus avea un ecran de 5,5 inch. Acestea au fost cele mai bine vândute smartphone-uri din istorie. Totuși aceste telefoane au suferit probleme privind durabilitatea, acestea putând să fie îndoite foarte ușor. Această problemă a fost rezolvată anul următor, cu introducerea iPhone 6s, care a folosit aluminiu de seria 7000, în loc de seria 6000, folosit in iPhone 6. iPhone 6s a fost și primul iPhone care a avut tehnologia 3D Touch, adică un ecran care este sensibil la presiunea apăsării, utilizatorul putând accesa diferite funcții printr-o apăsare mai forțată pe ecran.

Anul 2015 a mai fost și anul în care s-a lansat Apple Watch, primul smartwatch de la Apple. Acestuia i se puteau schimba ușor benzile, pentru personalizare.

În 2016 a fost lansat iPhone 7, primul iPhone rezistent la apă, care a avut un GPU dedicat cu 3 nuclee, iPhone 7 Plus având 2 camere, una normală, și una telephoto, pentru zoom optic de 2x. Acesta a avut culorile variantelor anterioare de iPhone dar și 2 variante noi de negru: negru mat și negru lucios. Acesta a fost și iPhone-ul care nu mai avea port de 3.5mm pentru căști. Apple Watch Series 2 a fost lansat, cu rezistență la apă până la 50m, GPS și un ecran de 2 ori mai luminos.