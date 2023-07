Aplicaţia Threads a fost lansată, miercuri, în 100 de state

Aplicația Threads este o aplicație de conversaţie scrisă pentru Instagram. Postările de pe Threads pot avea 500 de caractere, faţă de 280 de caractere cum este pe Twitter, oamenii pot posta videoclipuri de până la cinci minute, pot partajata postările ca link pe alte platforme, pot să dea unfollow, să blocheze, să restricţioneze sau să raporteze alte persoane și pot filtra răspunsurile care conţin anumite cuvinte.

Deja, diverse celebrități au cont pe Threads, printre care se numără Shakira, Karlie Kloss şi Jack Black.

„Ecuaţia este simplă: dacă un utilizator Instagram cu un număr mare de urmăritori, precum (Kim) Kardashian sau (Justin) Bieber sau (Lionel) Messi începe să posteze pe Threads în mod regulat, această nouă platformă ar putea creşte rapid şi cred că bugetele de publicitate ar urma într-un interval de timp strâns”, a scris analistul Brian Wieser pe platforma de newsletter Substack.

„Sperăm că (Threads) poate fi o platformă deschisă şi primitoare pentru discuţii. Dacă asta vă doriţi şi voi, cea mai bună cale este să să fiţi binevoitori”, a scris, miercuri, Adam Mosseri, directorul executiv al Instagramului, pe contul său de Instagram.

„Instagram este cel mai de succes produs din familia Meta. Nu puteau să asocieze acest nou produs Facebook, pentru că acest nume nu mai face pe nimeni să viseze”, a explicat Pinar Yildirim, profesor de marketing la Wharton School of the University of Pennsylvania.

Momentan, Threads nu este disponibilă în Europa

Momentan, însă, aplicația respectivă nu este disponibilă și în Europa. Adam Mosseri a deplâns faptul că lansarea aplicației Threads în Europa a fost întârziată. Potrivit lui, dacă Meta ar fi trebuit să aştepte aprobarea de la Bruxelles, ar fi trecut câteva luni pentru a intra în funcţiune.

„Eram îngrijorat că fereastra noastră se va închide pentru că momentul este important”, a explicat el pentru Platformer.

În prezent, Meta vrea să îşi ofere timp să clarifice consecinţele pentru companie şi produsele sale noului Regulament privind pieţele digitale (DMA) din UE, care a intrat în vigoare la începutul lui mai 2023. Potrivit agenției de presă AFP, DMA urmăreşte să impună reguli specifice pentru principalele companii de internet, inclusiv pentru Meta, pentru a preveni practicile anticoncurenţiale.