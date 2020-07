Premierul Ludovic Orban a lansat miercuri seară un apel extrem de serios către români, în contextul pandemiei de coronavirus.

El a arătat că doar fiind solidari și respectând normele recomandate de autorități vom putea reveni la normal.

”Frați români, am simțit că este obligația mea să fac această declarație. Azi am înregistrat cel mai mare număr de persoane infectate cu COVID-19. În ultimele patru săptămâni am înregistrat o creștere de cazuri de la săptămână la săptămână. Cauza principală a creșterii numărului de cazuri este nerespectarea regulilor de protecție sanitară: portul măștii, păstrarea distanței fizice, nerespectarea măsurilor de igienă”, a spus Ludovic Orban.

”Suntem într-un moment de cumpănă”

”Există riscul creșterii în continuare a numărului de cazuri. Guvernul este la datorie, alături de celelalte autorități. De fiecare dată am luat măsurile necesare pentru a-i proteja pe români. Transmit un mesaj de încredere că Parlamentul va înțelege situația în care ne găsim și va promulga legea prin care să putem impune măsuri pentru prevenirea răspândirii epidemie.

Vreau să transmit un mesaj: doar Guvernul, doar autoritățile singure, nu pot să asigure stăvilirea epidemiei și revenirea la normalitate. Avem nevoie de o implicare serioasă a tuturor companiilor, pentru că ele sunt responsabile de respectarea regulilor de protecție sanitară. Avem nevoie de fiecare cetățean român să fie alături de noi, pentru a putea să învingem această epidemie”, a arătat Premierul.

”Guvernul nu dorește să reinstituie nicio restricție”

”Ar fi păcat de tot efortul nostru, dacă acum, când suntem din nou în pericol, solidaritatea și respectul reciproc nu revin în comportamentul comun. Din păcate, ne-am confruntat în ultimele săptămâni cu campanii organizate, care au avut ca scop să îi determine pe români să nu creadă în virus. Guvernul nu dorește să reinstituie nicio restricție. Nu dorim să luăm nicio măsură care să afecteze negativ economia, și așa am fost afectați grav de această epidemie. Nu ne dorim să luăm nicio măsură care să afecteze negativ viața românilor.

Închei prin a transmite un mesaj pentru fiecare român: virusul nu iartă pe nimeni, nici măcar pe aceia care nu cred în existența sa. Cine se îmbolnăvește nu se pune în pericol doar pe el, ci și pe cei dragi. Dacă nu vă pasă de sănătatea voastră și nu credeți în acest virus, vă rog să vă pese de fratele, de mama, de copilul, prietenii și colegii dumneavoastră. Doar împreună, solidar, putem să aducem lucrurile la normal și să luptăm eficient cu epidemia”, a încheiat Orban.

Foto: INQUAM / Octav Ganea