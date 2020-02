Apare o nouă televiziune în România. Este vorba despre 24 Mix Teleshop (cu varianta SD și HD), ce va prezenta doar programe de teleshopping pe parcusul întregii zile. În cadrul ședinței de ieri, Consiliul Național al Audiovizualului i-a acordat licența audiovizuală.

Ce va conține programul de televiziune?

Televiziunea 24 Mix Teleshop va conține emisiuni, cu o durată de 25 de minute, ce vor prezenta teleshopping pe diverse domenii, precum Travel Teleshopping, o emisiune cu oferte din turism, Piața imobiliară, emisiune realizată în parteneriat cu cu agențiile imobiliare, arhitecți sau designeri, Autoturismul de la A la Z, Anticariat Teleshop, IT Teleshop, Casa și grădina, Zoo Shop.

Firma Best Mixmedia, din Câmpina, a lansat acest post TV, cu o investiție de 87.400 de euro, potrivit informațiilor prezentate în ședința CNA. De asemenea, sursa de finanțare va fi din resurse proprii.

„Vrem să lansăm o televiziune de teleshopping, care să aducă în audiovizual prezentarea unor produse și servicii din diferite domenii, cum ar fi auto, travel, antichități și așa mai departe”, a spus Laurențiu Megelea, managerul companiei, Best Mixmedia.

Despre Best Mixmedia

Best Mixmedia mai are licențe pentru București TV, Party Mix 4K, Valea Prahovei TV, Travel Mix și Best FM. De asemenea, tot în cadrul ședinței de ieri a CNA, comitetul a aprobat prelungirea cu încă nouă ani a licenței Travel Mix.

Însă, Best Mixmedia au concurență. Se pare că, în România, mai există un post TV cu aceeași tematică, Top Shop TV. Astfel, cele două posturi se vor lupta pentru câștigarea audienței.

Te-ar putea interesa și: