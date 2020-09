De ani buni, același partid, Die Linke care a condus Republica Democrată Germană comunistă este la putere, ca partener de coaliție în guvernul capitalei germane. Când Germania era o țară divizată, partidul comunist aflat la guvernare era cunoscut sub numele de Partidul Unității Socialiste din Germania (SED). Acum. partidul a devenit de Die Linke și guvernează Berlinul cu alte două partide de stânga, Partidul Social Democrat din Germania (SPD) și Verzii.

Apare o nouă forță

Cu doara în urmă cu câteva săptămâni în urmă, autoritățile au interzis o demonstrație în capitala Germaniei împotriva restricțiilor impuse pentru a stopa răspândirea covid-19, iar ministrul de interne din Berlin, Andreas Geisel (de asemenea, fost tovarăș al SED, acum membru SPD), a declarat că nu este „pregătit să stea și să privească cum Berlinul este folosit în mod greșit ca scenă de către negaționiștii pandemiei și extremiștii de dreapta”.

Ziarul Neue Zürcher Zeitung a criticat afirmațile lui Geise, pe care le-a numit „scandaloase”, adăugând că nu fac decây să alimenteze suspiciunea că lupta împotriva pandemiei are ca scop reducerea la tăcere a opiniilor nepopulare ”. Un tribunal din Berlin s-a pronunțat împotriva interdicției, iar protestul a fost permis în cele din urmă.

Înfrânt de instanțe, Senatul Berlinului a decis să pună în aplicare o a doua măsură anti demonstrații. Guvernul de stânga din Berlin a anunțat o nouă „Lege privind libertatea de întrunire”, care ar trebui să interzică demonstrațiile „rasiste” și „extremiste de dreapta”. Die Welt explică: „Bineînțeles, nimeni nu vrea să vadă protestatari extremiști de dreapta mărșăluind prin Berlin, dar nu despre asta e vorba. Ci dacă guvernul Berlinului ar trebui să dețină puterea de a stabili în mod legal când și de ce au voie cetățenii să demonstreze”. În schmb, guvernul Berlinului manifestă o toleranță nemărginită față de extremiștii de stânga. În plus, iniţiativa guvernului de la Berlin de a îngheţa preţurile chiriilor pe o perioadă de cinci ani a provocat un val de reacții, iar un ziar de stânga a titrat, entuziasmat: „Faceți drum socialismului”. Senatul a dezvăluit recent o nouă campanie de marketing pentru oraș. Noul slogan al orașului, „From I to We !,” este identic cu sloganul folosit în RDG pentru a justifica colectivizarea forțată a agriculturii. De altfel, sloganul folosit de organizația de tineret a partidului nazist (Tineretul Hitler) a fost similar: „Tu nu ești nimic, oamenii sunt totul”., conform nationalinterest.org.