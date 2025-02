Republicanii din Congres propun mai multe proiecte de lege pentru a-l onora pe Donald Trump. Una dintre inițiative vizează introducerea unei bancnote de 250 de dolari cu chipul său. Deși legislația actuală interzice prezența persoanelor în viață pe bancnote, susținătorii proiectului consideră că realizările economice ale președintelui merită recunoaștere oficială.

Reprezentantul Joe Wilson din Carolina de Sud a propus recent un proiect de lege care solicită crearea unei bancnote de 250 de dolari având portretul președintelui Donald Trump.

Această propunere ar introduce o nouă denominație în circulația monetară și ar necesita modificarea legislației actuale, care interzice reprezentarea persoanelor în viață pe moneda americană.

Wilson și-a exprimat sprijinul pentru politicile economice ale președintelui american și a distribuit pe rețelele sociale o imagine editată a bancnotei propuse.

Conform legii americane în vigoare, nicio persoană în viață nu poate apărea pe bancnote, obligațiuni sau titluri de valoare ale SUA.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 25, 2025