Vor fi relaxate măsurile în Capitală?

Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat că nu trebuie o decizie a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, ci doar o constatare pentru ca restricțiile să fie relaxate.

„Dacă scădem sub 3,5 la mie, atunci nu mai avem măsurile de weekend. Rămân măsurile generale de ora 10 seara. Binențeles, mai e un impact când coborâm sub 3 la mie – restaurantele pot să deschidă în interior cu capacitatea de 30%. În momentul în care a scăzut sub 3 la mie se intră în scenariul de sub 3 la mie. Este o constatare, o decizie luată pe constatarea făcută”, a declarat Raed Arafat la Digi 24.

Ce trebuie făcut pentru a reveni la normalitate?

De asemenea, Arafat a punctat vom reveni mai curând la normalitate, cu cât numărul persoanelor care se vaccinează anti-COVID este mai mare și se observă o îmbunătățire a situației epidemiologice la nivel național.

„Există un comitet stabilit de premier, pentru a stabili măsurile din 1 iunie, ce se poate face, bineînţeles, concomitent cu campania de vaccinare care trebuie să continue şi sper ca numărul vaccinaţilor să crească pentru că este, într-adevăr biletul nostru către normalitate. Cu cât mai mulţi ne vaccinăm, cu atât mai repede ajungem săpre o situaţie de normalitate. Cel puţin la nivelul României, cum a ajuns Israel, Marea Britanie, să poată să se relaxeze şi să aibă o situaţie sub control. Dar asta se face cu cap, gândind şi într-un mod corect.

Nu am luat măsuri care să ducă la un lockdown total. Măsurile luate de noi au fost pe baza incidenţei, programul de weekend redus. Totuşi s-a reuşit să se scadă numărul cazurilor. Astăzi pot să spun că în data de 2 mai iese ultima localitate din carantină, este o localitate mică din judeţul Neamţ care iese în 2 mai. Asta înseamnă că inclusiv localităţile care au fost carantinate au scăzut incidenţa în ele. Situaţia a mers spre bine. Încă vedem cazuri în terapia Intensivă, dar şi acolo vedem o scădere. Astăzi la Centrul Naţional de Conducere a Intervenţiei au fost doar 25 de solicitări de transfer din care 20 rezolvate. Asta comparativ cu peste 100 pe zi de solicitări acum 1-2 săptămâni. Situaţia merge înspre îmbunătăţire vizibilă, dar asta înseamnă să fim atenţi, să păstrăm situaţia în care suntem, să ducem situaţia către mai bine şi să ne vaccinăm”, a completat Raed Arafat.

Sursă foto: Dreamstime