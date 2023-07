Așadar, Florentin Pandele a spus că nu a știut că există situația din căminele de bătrâni, iar legăturile lor cu Stefan Godei nu sunt cele despre care s-a vorbit în presă.

„Hai să zicem că îl cunosc pe Godei de vreo 15 ani, poate de 10, dar înțeleg că angajat la echipa de fotbal din Voluntari. Nu l-am angajat eu.

Noi avem 16 societăți, suntem cei care operă în Ilfov. Cum să nu îl cunoască? A fost angajat. Avem foarte mulți fini, petreceri. Am înțeles că a fost filmat la o petrecere unde noi eram nași”, a declarat Florentin Pandele pentru România TV.

Florentin Pandele a răbufnit în urma atacurilor

De asemenea, acesta a spus că primăria Voluntari are un singur cămin, restul fiind private.

„Primăria Voluntari are un singur cămin, vă invit să mergem. Restul căminelor sunt private. Instituțiile statului abilitate în acest sens au trimis o adresă către directorul de asistență socială, adresă de care a luat cunoștință și secretarul general al primăriei, în care au spus că este confidenția și că nu trebuie să mai știe altcineva.

Când a început acest scandal m-am uitat pe cele 600 de pagini și am realizat că am fost ascultați, inclusiv eu. Din acest motiv Pandele o ține sus și tare că nu a știut! În ceea ce o privește pe Gabriela Firea, aceasta a răspuns că nu are atribuții în acest sens și a făcut trimitere la Ministerul Muncii”, a mai spus Florentin Pandele.

Primarul din Voluntari „face moarte de om” pentru familia lui

Mai apoi, Pandele a spus că „face moarte de om” pentru familia lui și a subliniat din nou că este nevinovat.

„Îmi apăr soția, îmi apăr copiii. Fac moarte de om pentru familia mea dacă e nevinovată. Dacă sunt vinovat să fiu luat acum de procurorii României! Instituțiile statului, Parchet, poliția, toți cei care fac anchetă probabil că au informații și le trimit către procurori. (…) Cine spus că nu îl cunoaște pe Godei? Doamna Firea a zis că nu este implicată, nu că nu îl cunoaște. Niciodată.

Eu am spus că nu am cunoscut subiectul și repet și acum. Eu am spus că nu am știut de existența acestor cămine. De două săptămâni de zile sunt aruncate tot felul de neadevăruri”, a declarat Florentin Pandele pentru sursa menționată.

El spune că soţia sa, cel mai probabil, nu va mai putea continua în politică.

„Gabriela Firea nu va mai face politică, e distrusă”, este mesajul şocant transmis de Florentin Pandele.

Florentin Pandele spune că Gabriela Firea și-a dat demisia ca să salveze PSD-ul

Florentin Pandele a susținut și că Gabriela Firea și-a dat demisia ca să salveze PSD-ul, deoarece „era un atac asupra PSD-ului și a înțeles”.

„Gabriela Firea nu plânge niciodată, plânge doar în sufletul ei pentru ce se întâmplă, dar nu i-am văzut o lacrimă. Și nu este un om dur, ci un om foarte responsabil. Niciodată n-a plâns în fața lui Ciolacu.

S-a dus cu demnitate să își dea demisia, deși nu i-a cerut nimeni. Și-a dat demisia ca să salveze PSD-ul, pentru că era un atac asupra PSD-ului și a înțeles, iar Gabriela Firea nu pleacă nicăieri”, a conchis Florentin Pandele.