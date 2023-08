Elena Udrea este mai mare decât Adrian Alexandrov

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu de aproape șapte ani. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Eva Maria, care are acum patru ani.

Aceștia se înțeleg foarte bine și se ajută reciproc, cu toate că există o diferență de vârstă considerabilă între ei doi.

Fostul ministru al Turismului are 49 de ani, iar partenerul ei de viață are 36 de ani. Între ei doi există o diferență de vârstă de 13 ani, însă se pare că acest lucru nu i-a încurcat cu nimic.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov s-au cunoscut la o sală de fitness, în anul 2016. Dacă la început ce doi se cunoșteau din priviri, omul de afaceri s-a hotărât și a făcut primul pas pentru a o cuceri pe ”fosta blondă de la Cotroceni”.

Elena Udrea, o femeie cu multă experiență de viață

Diferența de vârstă nu i-a deranjat niciodată pe cei doi. La un moment dat, Adrian Alexandrov a vorbit despre acest subiect și a precizat că el vede lucrurile dintr-o altă perspectivă.

Din punctul lui de vedere, Elena Udrea este o femeie cu multă experiență de viață.

„Eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt”, spunea partenerul de viață al Elenei Udrea.

Elena Udrea nu este căsătorită religios

Fostul ministru al Turismului și Adrian Alexandrov s-ar fi căsătorit în secret în urmă cu patru ani. Atunci când a avut loc botezul fiicei lor, cei doi au fost văzuți purtând verighete.

Totuși, Elena Udrea a precizat la un moment dat, la Kanal D, că nu a găsit momentul potrivit pentru cununie. De asemenea, ea a mai spus că și-ar fi dorit să-și unească destinul cu tatăl fetiței sale la doar trei luni după ce s-au cunoscut.

”Am tot încercat să facem lucrul acesta și nu s-a putut. Din experiența mea de viață mi-am dat seama că o relație are șanse mult mai mari să reușească frumos dacă o oficializezi la scurt timp după ce îl cunoști. (…)

Noi am încercat după vreo trei luni după ce ne-am cunoscut să stabilim cununia dar, ba nu erau locuri, ba era ocupat, ba nu am avut nași”, spunea fostul ministru al Turismului.