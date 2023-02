Tudor Chirilă a postat de Valentine’s Day o poezie scrisă de fosta sa iubită

Marți, 14 februarie 2023, Tudor Chirilă și-a luat prin surprindere toții fani.

Deși fanii săi se așteptau să posteze ceva romantic de Valentine’s Day, celebrul cântăreț şi jurat al emisiunii „Vocea României” de la PRO TV a distribuit pe rețelele sociale o poezie scrisă de fosta sa iubită, actrița Dorina Chiriac.

„Când marketingul dragostei se preocupă aproape deșănțat de “noi doi”, de “împreună”, în așa fel încât e asurzit orice semnal al unui alt tip de existență, apare Dorina.

Cu scrisul ei furios și fragil”, a scris, marți, Tudor Chirilă pe contul său de Facebook.

În rândurile următoare, puteți citi poezia scrisă de Dorina Chiriac pentru persoanele care au sărbătorit singure Ziua Îndrăgostiților.

„În taxi se-aude la radio „Taxi”

„te caut în toate femeile”.

Eu tocmai încerc să te uit în toți oamenii.

În toți, indiferent de vârstă, de rasă, de gen, de statut social,

de etnie, de apartenență religioasă, de zodie.

Mă arunc în toți oamenii,

în toate viețile lor,

în toate dramele și bucuriile lor,

în iubirile și fanteziile lor.

O să te uit în toți oamenii.

O să-i trăiesc pe toți și pe fiecare în parte cu foame, cu sete, cu somn.

O să rămâi strivit urmă vagă

sub tălpile pașilor lor pe care o să-i fac eu apăsat pe asfalturi încinse.

O să te uit. În toți oamenii.

O să-i îmbrățișez disperat pe toți și pe fiecare în parte

până-ți va dispărea amprenta din istoria corpului meu.

Am să te uit în tot ce e viu pe planetă

și în toate universurile paralele și intersectate

și concentrice și spiralate și conice.

Am să te uit în toți oamenii,

fără program am să fac asta, și zi și noapte,

am să m-arunc de-a valma din om în om, din ființă-n ființă,

am să-i sărut pe rând și pe toți laolaltă

până-mi va dispărea chirurgical de pe buze

memoria gurii tale fluide.

Am să te pierd.

Am de gând să fac asta.

Am să te uit.

Am să inversez pentru asta polii planetei

și am să fac zi din noapte,

am să conving Soarele să se învârtă în jurul Pământului

și am să fac timpul să stea.

Am să comand în cele din urmă stop-cadru. Still.

Și vei dispărea.

Pot să fac toate astea.

Până atunci,

până am să fac toate astea,

la radio-n taxi se-aude „Taxi”

„te văd în toate femeile”,

am ajuns unde trebuia să ajung,

șoferul se uită la mine cu ochii tăi nicăierici,

îmi cere cu vocea ta 12 lei și mă-ntreabă dacă vreau bon,

pe zebră polițistul face cu mâna ta semn să oprească mașinile ca să trec,

un adolescent aleargă după autobuz cu picioarele tale,

pe autobuz e o reclamă cu tine la pastă de dinți.

Te-am recunoscut după zâmbet.

Dar am să te uit.

Nu voi uita să te uit.

Sunt pe drumul cel bun.

Am să te uit în toți oamenii.

Mai e timp destul.

Și mai sunt atât de mulți oameni.”

Vă amintim că Dorina Chiriac a fost prima femeie pe care Tudor Chirilă a prezentat-o fanilor săi ca fiind iubita sa. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste în perioada în care erau studenți. Relația lor a durat șapte ani de zile, dar, la un moment dat, ceva s-a întâmplat între ei şi au ajuns la concluzia că ar trebui să se despartă.

În urmă cu ceva timp, Tudor Chirilă a recunoscut că a scris versurile melodiei „Nu am chef azi” după ce s-a certat cu Dorina Chiriac.

„M-am certat cu iubita mea de-atunci – Dorina Chiriac – într-o seară, după care m-am aşezat la masă şi am scris, în 20 de minute, `Nu am chef azi`”, a mărturisit Tudor Chirilă în cadrul unui interviu acordat pentru revista Playboy.

Cu ce se ocupă Iulia Mîzgan, actuală iubită a lui Tudor Chirilă?

Vă amintim că Tudor Chirilă formează un cuplu cu Iulia Mîzgan de zece de ani. Cei doi au împreună doi băieți. Iuliana Mîzgan este o prezență extrem de discretă, motiv pentru care alege să se ferească de lumina reflectoarelor. Din același motiv, nici nu își prea însoțește partenerul la evenimente mondene.

Iubita lui Tudor Chirilă este originară din Bistrița, dar s-a mutat la București pentru a studia la Școala Națională de Studii Politice şi Administrative. În prezent, Iulia Mîzgan lucrează în marketing și în același timp își administrează magazinul online de jucării pe care l-a deschis alături de partenerul său de viață.