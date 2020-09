Aflat la Brașov, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a declarat că peste 700 de persoane din județ care au lucrat în străinătate aşteaptă să le fie soluţionate dosarele pentru a beneficia de pensie.

Acesta a mai spus că unele solicitări sunt din anul 2019 și că în stabilirea pensiilor internaţionale sunt anumite proceduri care nu depind doar de angajaţii de la Casa de Pensii Braşov. Daniel Baciu a stat de vorbă cu mai mulți vârstnici, la ghișeele instituției.

„În momentul de faţă, răspunsuri vin cu întârziere din Italia şi mai sunt de rezolvat şi dosarele celor care au lucrat în Germania. Preşedintele Casei de Pensii a susţinut că va avea o videoconferinţă pe această temă cu omologul său italian.

Peste 6.000 de braşoveni care au lucrat în străinătate primesc pensii internaţionale, în prezent”, a mai precizat Daniel Baciu.

Daniel Baciu a fost și la Sibiu

„Din respect pentru beneficiarii nostri, pensionarii, atata timp cat imi permite timpul de la Bucuresti, incerc sa fac vizite in teritoriu, sa analizez situatia colegilor mei privind activitatea pe care, practic, o presteaza catre pensionari.

Este un lucru pe care il urmaresc foarte atent, aproape saptamanal merg in teritoriu, ca sa vad cum lucreaza si daca sunt eficienti fata de problemele existente in sistemul public de pensii. Am fost la Brasov, am analizat situatia de la Brasov si acum urmeaza Sibiul.

Dupa vizita de la Brasov am gasit si foarte multe puncte pozitive, pentru care i-am felicitat pe colegii mei, dar am gasit oarecum si niste minusuri, ma refer la situatia pensiilor comunitare, pensiilor internationale, unde colegii de la Brasov inregistreaza niste restante privind acordarea acestor pensii compatriotilor nostri care au lucrat in strainatate.

Am dat un grafic de recuperare a acestor restante, il voi urmari personal. (…) Este vorba de cateva sute de dosare. (…)

Am dat un termen de cel putin o luna de zile, pentru ca conteaza foarte mult feedbackul pe care il au de la omologii lor si dupa aceea o sa merg sa vad daca aceste restante s-au recuperat”, a declarat Daniel Baciu la Sibiu, dupa o vizita efectuata in Brasov.