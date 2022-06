În vizita sa oficială de la Kiev ce a avut loc chiar astăzi, 11 iunie, Ursula von der Leyen a declarat că discuțiile sale cu Volodimir Zelenski „ne vor permite să finalizăm evaluarea noastră până la sfârșitul săptămânii viitoare”, referindu-se la aderarea oficială a Ucrainei la UE.

Președintele Comisiei Europene, aflat pentru a doua oară la Kiev de la începutul războiului, i-a reamintit lui Volodimir Zelenski că acum sunt necesare reforme pentru a combate corupția din Ucraina, în ciuda progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele administrative.

„Ați făcut multe în ceea ce privește consolidarea statului de drept, dar este încă nevoie de reforme care să fie puse în aplicare, de exemplu pentru a combate corupția”, a explicat sâmbătă Ursula von der Leyen la conferința de presă comună.

„Toată Europa este o țintă pentru Rusia, iar Ucraina este doar prima etapă în această agresiune. Acesta este motivul pentru care un răspuns pozitiv al UE la cererea de aderare a Ucrainei poate fi un răspuns pozitiv la întrebarea dacă proiectul european mai are vreun viitor”, a spus la aceeași conferință de presă Volodimir Zelenski, relatează agenția de presă Reuters.

Menționăm faptul că decizia respectivă este doar un pas preliminar în procesul de lungă durată al aderării oficiale la UE. Toate statele membre UE ar trebui să fie de acord să ofere Ucrainei statutul de țară candidată, după aceea vor avea loc discuții oficiale privind reformele necesare pentru ca statul est-european să poată fi luat în considerare pentru aderarea sa la blocul comunitar.

Momentan, deși nu este stat membru UE, Ucraina se bucură de susținerea continuă a blocului comunitar. Amintim faptul că, la începutul lunii iunie, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană va continua să susțină financiar Ucraina în contextul războiului său cu Rusia şi va contribui activ la modernizarea ţării est-europene, după ce se va încheia oficial conflictul militar.

„În urmă cu 100 de zile, Rusia a declanşat războiul nejustificat împotriva Ucrainei. Curajul ucrainenilor merită respectul şi admiraţia noastră. Uniunea Europeană este alături de Ucraina. Astăzi, la Paris, voi discuta cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, care exercită Preşedinţia Consiliului UE, despre actuala şi viitoarea susţinere a Uniunii Europene pentru Ucraina.

Tocmai am adoptat al şaselea pachet de sancţiuni puternice împotriva Rusiei şi vom menţine presiunile. Europa va susţine Ucraina cât de mult timp va fi necesar, cu toată asistenţa financiară, tehnică şi umanitară posibilă. Îi vom ajuta să reconstruiască, să se reformeze şi să se modernizeze”, a scris recent Ursula von der Leyen pe contul său de Twitter.

