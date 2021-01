Jurnalistul Mircea Badea, a declarat în cadrul unei emisiuni TV ce se difuza în direct la Antena 3 că nu vrea să se vaccineze prea curând. Badea a explicat motivul pentru care a luat această decizie.

Declarația lui Mircea Badea

“Am văzut că e plin Instagram-ul de jurnaliști, sau cum să le spun, de persoane publice care s-au vaccinat și care își pun poze de la vaccin. Și dacă m-aș vaccina – și sigur că la un moment dat cred, în această viață, că mă voi vaccina pentru că nu am chef să stau prin carantine când mă duc și eu ca un om în concediu prin afara acestei țări, foarte frumoase, de altfel, dar e frumos și în afară – nu o să mă apuc să ‘ia uitați-vă cum mă vaccinez eu!’ Nu, mi se pare penibil cumva să fac eu asta. Alții, treaba lor.

Dar, ceea ce sigur-sigur nu o să fac, că e clar că aș avea și eu dreptul, dacă au avut alții dreptul de la ‘vedetie’, eu clar nu mă voi vaccina în următoarea perioadă Uite, o declar public! Pentru că nu am chef să vină unul să-mi spună că m-am vaccinat peste rând, să nu fiu subiectul unei investigații, unei anchete ‘nenorocitul dracului s-a băgat peste rând și nu s-au vaccinat alte categorii care, într-adevăr să se vaccineze, că nu eu am făcut legea, nu eu am făcut platforma, nu eu am făcut centrele, ci oamenii pe care, sigur, îi susțin”, a spus Mircea Badea.

Numărul persoanelor imunizate

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat că în ultimele 24 de ore 42.326 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu serul de la Pfizer BioNTech. Au fost înregistrate 101 de reacții adverse, dintre care 16 reacții de tip local și 85 reacții generale. Potrivit CNCAV, în ultimele 24 de ore au fost administrate doze de vaccin anti COVID-19 Pfizer BioNTech la un număr de 42.326 din care: 25.718 persoane vaccinate cu 1 doză, iar 16.608 persoane vaccinate cu 2 doze.

Număr total de doze administrate de vaccin împotriva COVID-19 Pfizer BioNTech de la începutul campaniei naţionale de vaccinare din data de 27 decembrie 2020: 570.704, la un număr de 513.429 persoane din care: 456.154 de persoane vaccinate cu 1 doză, iar 57.275 de persoane vaccinate cu 2 doze. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 101 reacții comune și minore, din care: 16 reacții de tip local şi 85 reacții generale.