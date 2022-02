Anunțul făcut de Bruxelles. Unde ne pot duce tensiunile Rusia-Ucraina

Comisia Europeană și-a revizuit așteptările privind inflația pentru acest an, dar se așteaptă în continuare ca prețurile să scadă sub ținta Băncii Centrale Europene, de 2% în 2023. Executivul UE a declarat că inflația va atinge 3,5% în acest an, de la o prognoză, în noiembrie, de 2,2%.