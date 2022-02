O importantă bancă la nivel internaţional ar putea părăsi România!

Schimbări importante pe piaţa bancară din Europa Centrală şi de Est

Este vorba despre grupul francez BNP Paribas SA, care ia în calcul vânzarea operaţiunilor sale de consumer finance din Europa Centrală şi de Est.

Grupul bancar din Franţa analizează asta pentru a continua să-şi eficientizeze portofoliul, în vederea strângerii de lichidităţi, notează Bloomberg, care citează surse apropiate de acest dosar.

BNP Paribas încearcă să sondeze interesul cumpărătorilor pentru subsidiarele BNP Paribas Personal Finance din România, Ungaria şi Cehia.

Dacă se va ajunge la o vânzarea, aceste active ar putea fi evaluate la mai mult de 500 de milioane de dolari, au mai precizat sursele citate, sub protecţia anonimatului.

Totuşi, aceste discuţii sunt deocamdată într-o fază preliminară şi nu a fost luată o decizie definitivă. Aşadar, există şi varianta ca, la final, BNP Paribas să opteze pentru păstrarea acestor active.

BNP Paribas a promis că îşi va creşte profiturile, precum şi recompensele oferite acţionarilor săi

În ianuarie 2022, BNP Paribas s-a alăturat altor mari bănci din Europa care şi-au luat angajamentul că îşi vor creşte profiturile şi recompensele oferite acţionarilor, în pofida unei creşteri generale a costurilor în industria financiară. BNP Paribas a promis că va distribui acţionarilor săi 60% din profit, potrivit directorului general Jean-Laurent Bonnafe.

BNP Paribas a vândut, în luna decembrie 2021, divizia din Statele Unite, Bank of the West, grupului canadian Bank of Montreal (BMO) pentru circa 16,3 miliarde de dolari.

BNP Paribas este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa, având o prezenţă în 71 de ţări de pe glob, înclusiv în România. În ţara noastră, BNP Paribas are aproximativ 970 de angajaţi.

BNP Paribas Personal Finance este prezentă în 30 de ţări şi are mai bine de 20 de milioane de clienţi. Printre serviciile oferite se numără credite, economii şi produse de asigurări.