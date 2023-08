Fuego este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică ușoară din România, reușind să cucerească inimile a mai multor generații cu ajutorul talentului său muzical, a respectului deosebit pe care îl are pentru fanii săi și a felului în care arată.

De ani de zile, vedeta are mare grijă de stilul alimentar pentru a fi în cea mai bună formă atât pentru el însuși, cât și pentru fanii săi. Fuego ține un regim alimentar strict: nu mănâncă deloc pâine, făinoase, dulciuri, prăjeli și grăsime și se străduiește să mănânce doar cantități mici din alimentele permise, precum carnea slabă. Cu ajutorul acestei diete, el a reușit să dea jos 18 kilograme în mai puțin de o lună de zile.

„Da, am ținut, țin și voi mai ține (regim de slăbit). Am norocul și avantajul că dau foarte repede jos kilogramele, dacă mă țin de programul pe care mi-l setez și dacă am o motivație suficient de puternică să fac asta. Dietele mele, cele mai frecvente, sunt și foarte simple. Pur și simplu mă abțin de la mâncat mult. Renunț la anumite alimente și complet la pâine, dulciuri, prăjeli, făinoase, grăsime.

Mănânc carne slabă, salate și cantități mai mici la toate și pot slăbi foarte ușor așa. Recordul a fost în 2018, când am slăbit 18 kilograme în mai puțin de o lună. Cred că e important să facem ce simțim, să ne placă să fim în pielea noastră și să încercăm să nu avem complexe, indiferent de ce spune societatea!”, a zis el, marți, în cadrul unui interviu acordat pentru Viva!.

„Sunt multe alimente pe care nu le mănânc, oricât aș fi de deschis pentru că pur și simplu nu rezonez cu gustul lor. Nu îmi plac fructele de mare, absolut deloc! Nu sunt fan al peștelui, decât al câtorva sortimente. Nu mă omor după roșii și după sosurile roșii, la mâncare, ori după bulionul adăugat în mâncăruri.

Nu-mi plac absolut deloc ciorba de burtă, mielul, ciorba de pește sau oaia și deloc mâncărurile precum melci sau alte vietăți mai ciudate! Nu îmi plac fructele foarte coapte, parmezanul și combinațiile haotice sau avangardiste de gusturi sau de ingrediente!”, a adăugat el.