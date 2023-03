Soția omului de afaceri Dan Voiculescu, Liana Voiculescu, a fost invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, de sâmbătă, 4 martie. Este pentru prima data când Liana Voiculescu apare într-un podcast.

Soția lui Dan Voiculescu și-a făcut altar în casă

În cadrul interviului, Liana Voiculescu a mărturisit faptul că este o persoană foarte credincioasă. Din acest motiv, soția miliardarului și-a făcut chiar și un altar în propria casă, unde se roagă pentru a-și găsi liniștea sufletească.

„În anumite lăcașe de cult m-am dus și de patru ori pe săptămână, plus că mi-am făcut altar acasă. Eu am acasă un altar și pe undeva nu-i nevoie să fii într-o biserică tot timpul ca să te rogi. Poți s-o faci când ești tu cu tine, indiferent unde te afli. Important este beneficiul pe care îl câștigi după o astfel de experiență, de emoție.

Este foarte multă înălțare aici, iar ceea ce mi-aș dori pentru viitor este un nivel foarte mare de conștiință. Mi-aș dori să reușesc să îl ating. Nici măcar nu știu dacă îl merit, dar mă gândesc că în felul nostru, fiecare om, are un dat. Și dacă noi am trecut prin asta, ce-ar fi să alegem partea frumoasă?

Una dintre cărțile pe care le-am citit și m-a marcat foarte tare a fost «Sfântul închisorilor». În perioada comunismului, când o mulțime de judecători, medici, profesori au stat în pușcăriile comuniste. Îmi amintesc, Doamne, a fost acest Valeriu Gafencu”, a mărturisit Liana Voiculescu în podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene”

Liliana Voiculescu, dezvăluiri despre soțul său

Liana și Dan Voiculescu sunt împreună de aproape douăzeci de ani. Soția omul de afaceri a vorbit și despre perioada în care Dan Voiculescu a fost condamnat la închisoare.

„Perioada pe care am trăit-o având în vedere că soțul meu, partenerul meu de viață și de suflet, a fost nevoit să petreacă o vreme în închisoare, m-a dus către alte căi. L-am redescoperit pe Dumnezeu, am pornit către o cale de introspecție foarte profundă și mi-am dorit să înțeleg de ce se întâmplă tot ce se întâmplă.

Copil fiind, în jur de opt ani, mi-amintesc că bunica mea mi-a luat mâna și, vorbindu-mi de Dumnezeu, mi-a spus «În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, Amin» și mi-a explicat cât de bun este.

În momentul în care Dan a fost condamnat, am spus așa: «Băsescu și toată echipa lui, sistemul care au fost atunci te-au băgat în închisoare». O să spuneți că nu Băsescu în esență. Nu e important. Important e că s-a creat un sistem care a făcut posibil lucrul ăsta”, a spus mai Liana Voiculescu.