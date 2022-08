Anunțul cumplit despre Carmen Tănase! Ce s-a întâmplat cu marea actriță

Totul a ieșit la iveală după ce Carmen Tănase a decis să meargă la medic. După ce a făcut un RMN, îndrăgita actriță a aflat că are o tumoare la măduvă și s-a hotărât să renunțe la toate proiectele în care era implicată pentru a se putea ocupa de sănătatea ei.

„Mă durea piciorul ăsta, îl simțeam altfel, diferit, parcă nu era piciorul meu. Uneori îngheța, alteori aveam ace așa în el. Și am zis, ‘cu siguranță de la coloană’. Aveam problemele mele cu coloana și am zis să mă duc să-mi mai fac un RMN și, din greșeală, s-a deschis câmpul ăla la RMN mai mult. Și după ce am stat 45 de minute acolo mi-au zis ‘Mai intrați o dată’ și mi-au pus un grilaj pe cap.

Și după, am văzut o atmosferă acolo, intrau unii, alergau, vorbeau în șoaptă. Domnul doctor de acolo de la RMN mi-a zis: ‘Se întâmplă că aveți o tumoră pe măduvă’. Asta se întâmpla acum trei ani”, a spus Carmen Tănase în podcastul lui Lucian Viziru.

De asemenea, aceasta a spus că era într-o luptă contra cronometru, deoarece măduva „stătea să se rupă”.

„Mi-au arătat-o.. măduva se subția și stătea să se rupă și a zis că nu mai e timp, pentru că din clipă în clipă, se poate întâmpla ca aia să se rupă și dacă se rupea măduva, pericolul era paralizie de la gât în jos. În trei zile m-am operat”, a completat actrița.

Actrița Carmen Tănase a vorbit despre cum moartea soțului său i-a afectat viața

„Sigur că n-a fost ușor, pentru că, în primul rând, eu cu bărbatul meu, cu Țucu, am avut o relație foarte bună, care era bazată pe… vorbeam foarte mult, că nu mai pot să zic astea cu comunicare, că mă doare capul de termenii ăștia!

Vorbeam foarte mult, ne sfătuiam foarte mult, chiar dacă ne certam, totul era constructiv, nu era nimic derizoriu, dar, dincolo de asta, m-a durut foarte tare suferința fiului meu. Asta a durut cel mai tare, pentru că el nu a înțeles de ce i se întâmplă lui asta…

Și, na, explică treaba asta! Cum să-i explici? Mamă, mai sunt și alții în situația asta? Pe el îl interesa prea puțin în clipa aia, era el atunci în nevoie”, a spus Carmen Tănase într-un interviu acordat revistei Viva.