Marcel Pavel este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Artistul nu a uitat de unde a plecat și mereu și-a ajutat familia cu bani, atunci când era nevoie.

Recent, renumitul cântăreț a povestit un episod dureros din viața sa.

Marcel Pavel și-a salvat fratele! I-a dat 30.000 de euro

„Nu sunt așa un mare cheltuitor, eu mi-am ajutat familia tot timpul! Mamei mele, Dumnezeu să o odihnească, îi trimiteam 1000 de euro pe lună. Treizeci de ani asta am făcut eu, când am început să-mi permit. Am ajutat familia, pe sora mea, pe frații mei i-am ajutat cu ce am putut.

Pe fratele meu care a avut un infarct, cel mijlociu, a fost operat pe cord, apoi a făcut ocluzie intestinală, am cheltuit cred că vreo 30.000 de euro.

Sunt niște economii pe care probabil că faci un efort enorm să reușești să strângi un bănuț, dar când e vorba de familie, pentru mine este pe primul plan.

De ce să am eu și ei să nu aibă?! Adică ce fericire mai am eu, înseamnă că sunt un egoist! Trăim decent, suntem uniți, dar nu suntem bogați!”, a mărturisit Marcel Pavel.

Marcel Pavel se înțelege foarte bine cu frații săi

De asemenea, Marcel Pavel este strâns legat de frații lui și spune că banii nu au fost niciodată motiv de ceartă între ei. Artistul a recunoscut că și-a ajutat tot timpul frații, atunci când a avut posibilitatea.

„Cu sora mea mă înțeleg extraordinar de bine. Cu fratele meu cel mare, care este plecat în Germania, s-a creat o mică distanță așa, nu neapărat sufletească, dar de comunicare. Dar când ne vedem, ne bucurăm unii de alții.

Micky Pavel trăiește la Câmpulung. Ne înțelegem foarte bine, ne respectăm foarte mult, contează foarte mult, ne iubim.

Mai mult, Marcel Pavel a ținut să sublinieze că nu este un om bogat și că el și familia lui duc un trai decent, dar nu sunt milionari.

„Nu sunt bogat, nu! Jur că nu sunt bogat! Bogat sunt că am o familie extraordinar de frumoasă, am niște copii buni, frumoși, talentați. Nu sunt bogat, vorbesc serios, nu sunt. Adică, nu mânii pe Dumnezeu, dar trăiesc decent”, a mai spus Marcel Pavel.