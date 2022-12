Dintr-un sondaj efectuat de către CURS reiese faptul că majoritatea românilor îl găsesc vinovat pe Klaus Iohannis pentru eșecul țării noastre de a intra în spațiul Schengen. Potrivit acestui sondaj, 23% dintre respondenți consideră că președintele este singurul culpabil, în timp ce 19% sunt de părere că de vină este întreaga clasă politică.

Majoritatea românilor vor să se răzbune pe Austria

De asemenea, 47% dintre români sunt de părere că nu am reușit să intrăm în spațiul Schengen din cauza problemelor interne, pe când 41% susțin că din cauza factorilor interni. Cât despre relațiile cu Austria, 57% dintre respondenți spun că România ar trebui să se răzbune, iar 40% sunt de părere că ar trebui să fim prudenți. Totodată, 56% dintre români sunt de acord că ar trebui blocată orice achiziție din Austria.

Sondajul a fost realizat în perioada 9-11 decembrie, pe un eșantion de 1088 de respondenți în vârstă de peste 18 ani. Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3% la un nivel de încredere de 95% Metoda de culegere a datelor: metoda CATI.

Întreg sondajul poate fi consultat aici.

Românii, încurajați să cumpere românește

După Austria a votat împotriva aderării României la spațiul Schengen, mai mulți lideri politici i-au îndemnat pe români să boicoteze companiile austriece. Ca urmare la această atitudine, ministrul de Finanțe Adrian Câciu a spus că ar trebui să trecem peste partea de emoție, precizând că el ar conturi la băncile românești de când are card.

„Am conturi la băncile românești, nu de când sunt ministru, ci de când am card. Pe de altă parte, trebuie găsită o soluție astfel încât să trecem de partea de emoție”, spune șeful de la Finanțe, care adaugă că România are nevoie de un sistem bancar puternic. Eu nu pot decât să îi încurajez, așa cum am spus mereu, pe români – <cumpără românește>”, a declarat acesta.

Ministrul a mai spus și că proiectul de buget de anul viitor este un semn de semn de predictibilitate, de echilibru și de constantă, atât pentru investitori, cât și pentru economia românească.

„Încercăm și în acest an și sunt convins că vom reuși să avem un buget înainte de a începe exercițiul financiar 2023, este un semnal care se dă de predictibilitate, de echilibru și de constanță, atât investitorilor, dar și economiei din România. Este un buget, din punctul meu de vedere, echilibrat, un buget care ține cont de ceea ce a apărut ca și presiune în anul 2022, un buget care are în vedere un echilibru între a sprijini investițiile, dar a și sprijin economia și cetățenii în situația pe care o trăim, cu care ne confruntăm în acest moment”, a spus acesta în cadrul comisiilor de buget-finanțe din Parlament.