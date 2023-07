Cătălin Măruță a reușit să-l enerveze atât de tare pe Dani Oţil în urmă cu mulți ani, încât aceștia nu își vorbesc nici în zilele noastre. La mijloc a fost vorba de Mihaela Rădulescu, pe atunci iubita vedetei de la Antena 1.

Supărarea dintre cei doi a pornit de la niște comentarii pe care le-a auzit Mihaela Rădulescu. Cum aceasta era la acel moment iubita lui Dani Oțil, nu a fost decât un pas și o vorbă ca prezentatorul de la Antena 1 să se facă foc și pară pe concurentul său de la PRO TV.

Dani Oțil nu vrea să mai audă de Măruță

Dani Oţil a povestit la podcastul lui Radu Ţibulcă cum a ajuns să nu mai vrea să mai audă de Măruță.

„Eram la un restaurant pe Decebal și noi eram aici și Măruță cu Andra la o masă lângă. Erau deja împreună de ceva timp. Ne-am congratulat că știi cum e, starurile-ntre ele… Ne-am salutat așa, de la distanță. Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea ca găinile. O parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat, dar nu s-au luat în brațe”, a spus Dani Oțil.

Remarca care a deranjat-o pe Mihaela Rădulescu

Lucrurile s-au tensionat abia după ce Mihaela Rădulescu a aflat ce comentarii a făcut Cătălin Măruța la adresa ei și a partenerului său de la acel moment, Dani Oțil.

„Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare. Vedeam prin geam discuțiile. Am sesizat că se vorbește de noi și era normal. Țin minte că a ieșit Mihaela și a zis: «Băi, ce răutăcioși! Ăștia nu știau că sunt în baie și că-i aud». Prima remarcă a fost: «Bă, Mihaela e înaltă, dar ce-o fi văzut la piticul ăla?”, a relatat Dani Oţil.

Are numai cuvinte de laudă la adresa Andrei

Cu toate că nu mai vorbește cu Măruță, prezentatorul de la Antena 1 are numai cuvinte de laudă la adresa Andrei.

„Bine, au fost mai mult răutăți, dar nu le discutăm decât la podcastul lui Măruță. Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și profesional, și personal, am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că nu am cum s-o urăsc. Ăsta-i poporul”, a mai spus Dani Oţil.

Amintim că vedeta Antena 1 a avut o relaţie cu Mihaela Rădulescu, iubire care a ținut mult timp pagina ziarelor. Chiar dacă Mihaela Rădulescu era cu 12 ani mai în vârstă decât Dani, cei doi au reușit să învingă la acel moment toate obstacolele.