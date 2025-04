Pensie 2025. Până în 2030, SUA vor avea mai mulți adulți cu vârsta de 65 de ani sau peste – vârsta de pensionare oficială din America, decât copii sub 18 ani, potrivit Biroului de Recensământ al SUA. Până în 2060, aproximativ 94,7 milioane de americani vor avea 65 de ani sau mai mult.

Mulți dintre ei vor începe să se gândească unde să se stabilească la pensie, dacă nu au făcut-o deja, scrie Kiplinger. Com.

Aceștia sunt doar câțiva dintre factorii care trebuie luați în calcul când alegeți un loc pentru a ieși la pensie:

Asistență medicală de înaltă calitate

Locuințe la prețuri accesibile

Transport public bun

Cât mai mult spațiu verde

Un sentiment de comunitate

Ușurința de a vă face noi prieteni

Taxe mai mici

Vremea

1. Florida

Florida este cel mai bun stat în acest clasament, pentru al doilea an consecutiv. La fel ca anul trecut, Florida se află în fruntea listei datorită impozitelor sale relativ scăzute pentru pensionari, pentru că nu are impozite pe proprietate, moștenire sau impozite pe venit. În plus, Florida acordă mai multă finanțare pentru seniori pe baza Legii privind persoanele în vârstă.

Acești bani sunt folosiți pentru a finanța lucruri precum asistența gospodăriei, transportul și programele de nutriție pentru seniori. Nu este un secret pentru nimeni că Florida este o locație foarte populară printre pensionari.

2. Minnesota

Pensie 2025. Minnesota are 10.000 de lacuri, veri fierbinți și ierni grele. Este situat în Upper Midwest și a devenit o destinație populară pentru mulți pensionari. Deși iernile sunt foarte reci, cel mai mare oraș din Minnesota, Minneapolis, oferă acces la activități în aer liber pentru pensionari.

Deplasați-vă mai spre nord, spre orașe precum Duluth și Ely și veți găsi locuri de drumeții, pescuit și vânătoare. Lacul Superior oferă oportunități de plimbare cu barca și de vizitare a obiectivelor turistice.

3. Colorado

Colorado este al treilea cel mai bun stat pentru pensionari. Are una dintre cele mai scăzute rate de izolare socială pentru vârstnici și se mândrește cu al 10-lea cel mai bun spital de geriatrie din țară. În 2025, Colorado are al patrulea cel mai mare procent de seniori cu pensionari sănătoși și al treilea cel mai mare procent cu pensionari activi fizic.

Există foarte puțini rezidenți cu vârsta peste 65 de ani care trăiesc în sărăcie și oferă condiții prietenoase pentru contribuabili, fără impozite pe proprietate sau pe moștenire.

4. Wyoming

Pensie 2025. Wyoming are de toate – parcuri superbe, o rată scăzută a criminalității, locuințe la prețuri accesibile și un ritm de viață mai lent pentru pensionari. Este al 10-lea stat ca suprafață și cel mai puțin populat. Verile sunt calde și umede, cu peste 200 de zile de soare. Iarna, vremea poate fi aspră, cu vânturi puternice și căderi masive de zăpadă.

Wyoming are rate scăzute ale criminalității și unul dintre cele mai curate aere țară. Când vine vorba de finanțe, Wyoming se plasează, de asemenea, printre statele cu cele mai mici sarcini fiscale pentru pensionari. Statul nu are impozite pe proprietate sau pe moștenire.

5. Dakota de Sud

Dakota de Sud poate fi o alegere excelentă pentru pensionarii care caută un cost redus al vieții. Pensionarii care preferă facilitățile și opțiunile de divertisment, ar trebui să caute în altă parte. Sioux Falls este cel mai mare oraș din Dakota de Sud și oferă multe dintre facilitățile pe care le caută pensionarii, cum ar fi restaurante, cumpărături și locuri de divertisment.

6. Pennsylvania

Pensionarii vor găsi în acest stat o combinație de orașe mari, precum Philadelphia și Pittsburgh, și peisaje pitorești, perfecte pentru activități în aer liber.

În general, costul vieții în Pennsylvania este mai mare decât media națională din Statele Unite. Statul nu impozitează niciun fel de venituri tradiționale de pensionare, cum ar fi IRA și 401(k)s. De asemenea, asigurările sociale și pensiile nu sunt impozitate. Statul oferă asistență medicală excelentă, are o criminalitate scăzută și se mândrește cu aproape 17 milioane de acri de teren împădurit.

7. New Hampshire

Pensie 2025 New Hampshire este un stat mic, unde iernile pot fi aspre, iar costul vieții poate fi ridicat în comparație cu alte zone ale țării.

În plus, New Hampshire nu percepe un impozit pe vânzări și nici impozite pe pensie. New Hampshire are una dintre cele mai mari rate ale impozitului pe proprietate din țară – 4.636,00 USD în medie sau 1,86% din valoarea casei.

8. Wisconsin

Wisconsin are un cost moderat al vieții, îngrijire medicală bună, dar și ierni lungi, drumuri proaste și impozite mari pe proprietate.

Statul are una dintre cele mai mici rate ale impozitului pe vânzări din țară, iar moștenitorii nu plătesc impozite pe moștenire. În plus, Wisconsin nu impozitează beneficiile de asigurări sociale sau de pensionare.