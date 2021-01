Anunț pentru cei care refuză vaccinarea. Ministerul Sănătății a explicat cum funcționează serul anti-COVID. Conform explicației oferită de autorități, ARN-ul mesager reprezintă un set de instrucțiuni pe care o celulă le folosește pentru a sintetiza proteine.

„ARN-ul mesager reprezintă un set de instrucțiuni pe care o celulă le folosește pentru a sintetiza proteine. După folosire se descompune complet și nu afectează celulele noastre”, transmite Ministerul Sănătății.

Anunț pentru cei care refuză vaccinarea

„ADN-ul unei celule conține informația genetică a acesteia, însă, pentru a o folosi, trebuie “tradusă” în proteine. Primul pas din acest proces este efectuat prin intermediul ARN-ului mesager (mRNA/ARNm) (1).

În esență, ARN-ul mesager reprezintă un set de instrucțiuni pe care o celulă le folosește pentru a produce proteinele de care are nevoie.

ARN-ul mesager repezintă o secvență de informație genetică ce poate fi tradusă și transformată în proteine în interiorul celulei.

ARN-ul mesager duce informația la fabrica de proteine a celulei, ribozomii. Prin intermediul acestora, informația genetică este transformată într-o proteină. ARN-ul mesager acționează că un manual tehnic pentru ribozomi.

După ce informația ARN-ului mesager a fost tradusă, acesta va fi descompus în părțile sale componente, pe care corpul nostru le reciclează pentru a sintetiza ARN nou. Astfel, informația genetică purtată de ARN-ul mesager dispare din celulă, în urma sa rămânând doar proteina nou creată (2).

1. Clark DP, Pazdernik NJ, McGehee MR. Chapter 13 – Protein Synthesis. In: Clark DP, Pazdernik NJ, McGehee MR, editors. Molecular Biology (Third Edition) [Internet]. Academic Cell; 2019 [cited 2021 Jan 17]. p. 397–444. http://www.sciencedirect.com/…/pii/B9780128132883000136

2. Parker R, Song H. The enzymes and control of eukaryotic mRNA turnover. Nature Structural & Molecular Biology. 2004 Feb;11(2):121–7. https://www.nature.com/articles/nsmb724?platform=hootsuite”, transmite Ministerul Sănătății într-un mesaj publicat pe Facebook.

Sursă foto: Inquam Photos / Cornel Putan