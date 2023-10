Experții financiari spun că, atunci când combinați această planificare financiară cu mișcări inteligente, veți gestiona mai ușor cheltuielile mari, pe măsură ce acestea apar, în mod inevitabil. Iată cheltuielile majore pentru care trebuie să vă pregătiți, fie că este vorba de 30 de ani sau 50 de ani, potrivit FiananceBuzz.

Cheltuieli majore de planificat la 30 de ani

1. Avans pentru o casă

Cumpărarea unei case este una dintre cele mai mari cheltuieli pe care le face cineva și necesită, de obicei, ani buni de planificare. În multe cazuri, plata unui avans pe o casă constă în zeci de mii de dolari. Departamentul de Cercetare Statista raportează că prețul mediu de vânzare al caselor noi vândute în SUA în 2020 a fost de aproximativ 389.000 dolari. Se recomandă să se plătească un avans de 20% atunci când se cumpără o casă.

2. Mobilier pentru casă

Dacă intenționați să cumpărați o casă, luați în considerare cât ar putea costa să o mobilați. Costurile pot fi mari, fie că trebuie să mobilați integral sau doar câteva camere. În plus, țineți cont că prețurile cresc de la an la an, fie că este vorba de o banală etajeră, fie de un pat de dormitor.

3. Noi membri ai familiei

Dacă treceți de la o familie cu unul sau doi membri la trei sau mai mulți, luați în considerare cum să vă gestionați banii, având în vedere costurile asociate cu îngrijirea copiilor sau a animalelor de companie. Aici intră costurile alimentare și medicale, dar de obicei aveți și alte cheltuieli, de la haine și jucării până la îngrijirea copiilor sau a animalelor de companie.

4. O mașină nouă

30 de ani ar putea fi momentul potrivit pentru a investi într-un vehicul nou. Potrivit Ghidului Cumpărătorului de Mașini Noi 2021, prețul mediu al celor mai bune mașini noi de dimensiuni medii este de 25.000 dolari. Nu trebuie să plătiți această sumă dintr-odată, dar, cu cât avansul este mai mare, cu atât e posibil să obțineți rate ale dobânzii mai bune și plăți lunare mai mici. Ca și la case, 20% este procentul recomandat și pentru a plăti avansul unei mașini.

5. Întreținerea locuinței

Dacă intenționați să aveți o casă la 30 de ani, fiți pregătiți pentru costurile asociate cu proprietatea. Asta include cheltuieli de întreținere, cum ar fi repararea acoperișului, îngrijirea gazonului sau înlocuirea unor echipamente.

Cheltuieli majore de planificat la 40 de ani

1. Contribuții la pensie

De obicei, doriți să puneți cât mai mult în conturile de pensii. Pentru 2021, suma este de 19.500 USD pentru conturile 401(k) și 6.000 USD între toate conturile IRA. Acest lucru ar putea necesita un plan de buget și economii, dar când veți ieși la pensie veți constatata că aveți fondurile necesare.

2. Renovarea casei

Dacă locuința are o vechime de peste 30 de ani, e posibil să aibă nevoie de unele renovări, care pot ajuta la creșterea valorii la prețul de vânzare, mai ales dacă vă gândiți să o vindeți.

3. Bani pentru studii

Dacă vrei să ai bani deoparte pentru cheltuielile universitare ale copiilor, probabil că trebuie să începi să economisești cât sunt încă mici. Dacă pui deoparte 50 de dolari pe lună din primul an în care se naște copilul și până la vârsta de 18 ani, poți economisi peste 10.000 USD.

4. Sprijin pentru părinți

Când ai 40 de ani, părinții sunt, probabil, deja la pensie S-ar putea să nu aibă nevoie de niciun sprijin în acest moment, dar pe viitor ar putea apărea și pentru ei probleme financiare, mai ales dacă vor avea nevoie de îngrijiri și tratamente speciale. În SUA, o cameră într-un azil de bătrâni privat înseamnă costuri de 105.850 de dolari anual.

Cheltuieli majore de planificat la 50 de ani

1. Taxa de studii universitare

Dacă ai întemeiat o familie la 30 sau 40 de ani, 50 de ani este vârsta la care ar fi momentul să-ți trimiți copiii la facultate și să-i ajuți să plătească școlarizarea și alte cheltuieli. Este o idee bună să vă pregătiți pentru aceste costuri cu mult timp înainte.

2. Contribuții mai mari la pensie

Dacă nu v-ați maximizat contribuțiile la pensie până în acest moment, acum trebuie să faceți acest lucru. Pensionarea este mai aproape ca oricând. Puteți contribui mai mult decât limita normală la fondurile de pensii, în fiecare an, după ce împliniți 50 de ani. Conturile de pensii sunt investiții care cresc în timp. Este mai bine să începi devreme și să contribui la ele în fiecare an și e și mai bine să începi mai târziu, decât deloc.

3. Rambursarea ipotecii

Creditele ipotecare durează adesea 15 sau 30 de ani, dacă nu ați încercat să le plătiți mai devreme sau nu ați refinanțat pentru un împrumut mai scurt. S-ar putea să fie nevoie să lucrați pentru a plăti un credit ipotecar atunci când aveți 50 de ani. De asemenea, s-ar putea să faceți tot posibilul pentru a vă plăti ipoteca, pe măsură ce vă îndreptați spre anii de pensionare. Asta ar implica efectuarea de plăți ipotecare mai mari acum, ca să nu duceți această povară în următoarele decenii.