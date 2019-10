Însă, cu ajutorul unor reguli simple, o familie poate economisi la finalul sezonului friguros chiar și câteva sute de lei la factura de gaze.

Sfaturile vin de la specialiştii celor mai mari companii de utilităţi din România şi firme producătoare de centrale termice. Iată mai jos cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci pentru a avea o factur mai mică la gaze în anotimpurile în care temperaturile sunt scăzute.

Un singur grad în minus îţi poate aduce economii de până la 3% la factura de încălzire. Setează temperatura la nivelul de jos al confortului termic. Se spune că diferenţa de un singur grad poate mări sau micşora, după caz, valoarea facturii cu până la 3%. Nu ai cum sa economiseşti cu o temperatură ambientală de 25 de grade Celsius, zi şi noapte.

Montarea unui cap termostatat pe calorifere pentru a controla debitul agentului termic din radiator în fiecare cameră.

Investeşte într-un termostat ambiental programabil şi găseşte poziţia cea mai bună pentru el. Acestea pot fi setate să modifice temperatura ambientală în funcţie de momentul zilei şi de programul tău şi al familiei tale. De exemplu, îl poti programa la 20 de grade dimineaţa, la 17 grade în orele în care eşti plecat de acasă şi la 22 de grade atunci când revii, fără să fii nevoit să faci chiar tu aceste modificări zilnic. Aceste variaţii controlate de temperatură îţi vor aduce economii considerabile la buget. Un astfel de termostat, compatibil cu centralele termice, poate fi cumpărat cu aproximativ 100 de lei, anunță cei de la SigurantaFinanciara.ro

Cu excepția perioadelor când temperaturile ating valori cu mult sub zero grade, în perioadele scurte din zi în care nu stă nimeni acasă, poți opri centrala. În câteva ore, cât te afli la muncă sau când copiii sunt la școală, atmosfera din casă va rămâne confortabilă, chiar dacă nu mai sunt fierbinți caloriferele. Camerele care nu sunt folosite în timpul zilei, nu trebuie să fie încălzit mereu. De exemplu, dacă ai un dormitor în care intri doar seara, ziua nu are sens să fie încălzit. Poţi lăsa ușa deschisă să ajungă în cameră căldura din restul casei.

Noaptea e un sfetnic bun. Rezultatele unui studiu efectuat la Universitatea Lille, din Franţa, spun că temperatura ideală pentru un somn odihnitor se încadrează între 16 si 19 grade Celsius, cu condiţia să fim înveliţi şi îmbrăcaţi în pijamale. Profită de faptul că noaptea eşti protejat de frig în căldura patului tau şi economiseşte, setând termostatul ambiental sau robinetul termostatat al caloriferului din dormitor la cel mult 20 grade Celsius.

