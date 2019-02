Anunț important! Toți românii care au lucrat între 1975 și 2001 sunt în câștig! Cât primesc în plus la pensie!

Românii care au lucrat între 1975 şi 2001 vor primi procente suplimentare la pensie conform ministrului Muncii, Marius Budăi. Românii care au lucrat în anumite intervale de timp vor primi bani în plus, a spus ministrul Muncii într-o intervenţie televizată. Acesta a vorbit de mai multe categorii de pensionari. Marus Bădăi a explicat că noua lege a pensiilor va aduce un plus pentru anumiţi pensionari. Cei care au lucrat între anii 1975 şi 2001 vor primi în plus la pensie un procent de 10%. Această mărire nesperată pentru foarte mulţi pensionari este compensare pentru drepturile salariale de atunci, respectiv al 13 lea salariu,. Motivul acestei modificări îl reprezintă faptul că aceste drepturi nu au fost incluse în calculul pensiei până acum.

Veşti bune primesc şi angajaţii români care lucreză în străinătate. Acestora li se va acorda un punctaj si valoare doar pentru perioada lucrată în acel stat, element care va conta la pensiile de stat. "Pentru pensie se poate cupla stagiul de cotizare dintr-un stat al UE in alt stat membru UE si se acorda punctaj si valoare doar pentru perioada lucrata in acel stat. Daca in România o persoană a lucrat 10 ani de zile dar pentru pensie are nevoie de 15 ani minim vechime va putea utiliza vechimea stagiului de cotizare din alt stat membru al UE dar va primi punctaj strict pe ce a contribuit la statul respectiv", a declarat Marius Budăi.