PSD a votat noua lege a pensiilor, dar aceasta ar putea intra în vigoare mult mai târziu decât s-ar fi așteptat cineva. Ministrul Muncii, Marius Budăi, crede că președintele Klaus Iohannis va retrimite Legea pensiilor la Parlament. Cei de la PSD susțin însă că au și planul B dacă se va întâmpla acest lucru.

Budăi a precizat că legea va fi votată iar. „Voi propune doamnei să facem, şi voi discuta şi cu comisiile, şi cu Coaliţia, o sesiune extraordinară, să o redezbatem şi să o revotăm”, a explicat ministrul Muncii, conform RTV

Totodată, ministrul Budăi a dat asigurări că există bani pentru creşterea pensiilor. „Noi ne dorim asta (n.r. creşterea pensiilor), am spus din 2016 când am prezentat programul, am afirmat atunci că ne dorim ca, până în 2020, valoarea punctului de pensie să fie dublată, că vom elabora o nouă lege a salarizării şi a pensiilor pentru că erau inechităţi între bărbaţi şi femei. Punctajul realizat pe aceeaşi durată, aceeaşi perioadă și cu acelaşi venit se împărţea la femei la un stagiu mai mic ca la bărbaţi şi ieşeau pensii diferite. Inechităţi în funcţie de momentul ieşirii la pensie sunt şi acum şi încercăm să reparam legea 221 care este încă în vigoare până pe 30 septembrie, cu determinare şi voinţă şi, dacă îţi calculezi măsurile, cu siguranţă este posibil să o implementezi fără sincope”, a mai spus Marius Budăi.

Legea pensiilor, reexaminată după ce a fost declarată parţial neconstitutională de către CCR, a trecut miercuri de Camera Deputaţilor, for decizional. Au fost 197 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 70 de abţineri.

Opoziţia susţine că nu există bani pentru majorarea pensiilor. În schimb, premierul Viorica Dancilă a declarat că Legea pensiilor trebuie dusă la bun sfârşit şi aşteaptă ca şeful statului să promulge acest act normativ. Preşedintele Klaus Iohannis trebuie să decidă dacă o promulgă sau nu.

