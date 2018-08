Anunț de ultimă oră despre George MAIOR. S-a decis!

Fostul şef al Serviciului Român de Informaţii (SRI) George Maior, ambasador al României în SUA, va fi audiat pe 4 septembrie de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI, a anunţat preşedintele comisiei, Claudiu Manda.

"Pe domnul Maior am decis să-l invităm la comisie pe data de 4 septembrie, marţi, la ora 11,00. Am semnat o adresă şi mâine va pleca spre Ministerul Afacerilor Externe şi am avut şi un dialog cu domnia sa prin mesaje spunându-i acest lucru. Încă nu a confirmat, dar eu cred că va veni", a declarat Manda, marţi, citat de Agerpres.

El a precizat că temele discuţiei cu George Maior vizează subiectele aduse în discuţie de fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu, după audierea fostului şef al Serviciului Român de Informaţii.

"Vrem să vedem şi dacă domnul Maior le confirmă sau nu şi care este poziţia domnului Maior. Spun că este important pentru domnul Maior să vină şi cred că este în interesul domniei sale să vină să lămurească toate aspectele care îl vizează, de aceea cred că va veni la comisie", a afirmat preşedintele comisiei.

Manda a spus că discuţiile nu vor viza ultimele declaraţii ale lui George Maior în calitate de ambasador al României în SUA.

"Declaraţiile pe care le-a făcut în această perioadă nu vizează domeniul de activitate al Comisiei de control al activităţii SRI, aşa că nu noi avem de discutat acest subiect. Înţeleg că se discută la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, dar nu este o chestiune pe care să o comentăm noi, comisia", a precizat social-democratul.