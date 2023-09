Florin Busuioc este actor și prezentator al rubricii Meteo de la Pro TV. În luna noiembrie a anului 2018, actorul a trecut printr-un moment de cumpănă, atunci când a suferit un infarct la finalul unui spectatol de teatru pe care l-a jucat la Filarmonica Oltenia din Craiova.

Busu a fost externat de la Institutul Naţional de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu la începutul lunii decembrie a aceluiași an, după ce a suferit un infarct şi i s-au montat două stenturi la inimă.

Florin Busuioc a povestit cum a ajuns să facă o carieră în televiziune, într-un interviu pentru revista Viva. Totul a început după ce a apărut într-un film la Televiziunea Națională. Cum a ajuns Florin Busuioc în televiziune.

”Când eram actor la teatru, nu m-am văzut niciodată în televiziune. Întâmplarea a făcut că eu am început televiziunea cu film. O comedie țăcănită, la TVR. Și de acolo, regizorul și producătoarea filmului m-au remarcat și mi-au propus să facem Tip Top Minitop și de acolo am pornit cu televiziunea. După aceea, am venit la PRO TV.

La început, am făcut dublaje de desene animate, apoi voice-over la toate emisiunile concurs și, mai apoi, am apărut și pe post, la Bingo, după aceea la Vremea, la Radu Anton Roman. A fost și emisiunea care mie mi-a plăcut foarte tare și mă întreabă toată lumea de ea: „România, jos pălăria””, a povestit actorul.