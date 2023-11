Cătălin Cherecheş a primit o condamnare de 5 ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Reamintim că fostul edil a fugit din România, vinerea trecută, folosind punctul de trecere a frontierei Petea, în direcția Ungariei.

În presă au apărut și primele imagini cu fuga acestuia. Se pare că primarul a plecat la 4 dimineața, cu gluga pe cap, a ales să fugă prin intrarea din spate a casei sale.

Cătălin Cherecheș și-a luat toate măsurile de precauție. El a folosit două taxiuri pentru a evita eventualele urmăriri. În plus, a ales să utilizeze buletinul unui văr pentru a trece de punctul de control la vamă.

Există zvonuri potrivit cărora primarul condamnat ar fi ajuns deja în Italia. Aceasta este destinația preferată a celor care au probleme cu legea.

Marți, 28 noiembrie, au fost date publicității imagini cu momentul în care fostul primar fuge de acasă. El a folosit în acest scop strada din spatele casei. Cherecheș era îmbrăcat într-un hanorac și avea gluga pe cap, în plus, purta o geantă pe umăr. Totul s-a petrecut la primele ore ale dimineții, mai precis, la 4:00.

Viceprimarul din Baia Mare, Doru Dăncuș, este cel care a avut ultima conversație cu Cătălin Cherecheș înainte ca acesta să fugă. Acesta a declarat că el a fost cel care a furnizat polițiștilor imaginile de pe camerele de supraveghere, dar personal nu le-a vizionat.

„Ziua de joi a fost una normală, atât pentru mine, cât și pentru domnul primar Cherecheș. Am avut o zi plină, cu ședință de comisie, premergătoare ședinței de Consiliu Local. După ședința de Consiuliu Local, eu m-am deplasat în biroul dânsului și am avut câteva discuții legate de organizarea Târgului de Crăciun, de amplasare a standurilor în acea locație. Am mai discutat câtva chestiuni administrative. În jurul orei 19:30 eu am părăsit sediul primăriei și de atunci nu l-am mai văzut. Știam că o să transmită un mesaj, se pregătea de un live pe Facebook. Nu mi-a dat absolut nimic de înțeles că ar fi într-o anumită situație care să îl determine să părăsească țara”, a spus viceprimarul pentru Antena 3 CNN.