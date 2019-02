Un jurnalist economic de 36 de ani a aunţat pe contul de Facebook că s-a înscris la USR.

Mihai Tănase a lucrat 4 ani ca reporter economic la agenţia de ştiri Mediafax, a fost editor la Magazinul Progresiv şi acum este managing editor la Trends by HRB.

A studiat la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti.

"Luna aceasta m-am înscris în USR, mai exact USR Sector 2. Principalul motiv pentru care am făcut-o a fost preocuparea pentru colectarea selectivă şi gestiunea deşeurilor, domeniu care este administrat dezastruos în Bucureşti. Este o zonă în care politicul are o influenţă extrem de mare, aşa că o schimbare în bine nu se poate obţine decât pe cale politică.

Pe de altă parte, aşa cum mulţi dintre noi ne dorim, îmi doresc o schimbare în modul în care România este condusă de politicieni. Mi se pare că doar stând 'pe margine' şi criticând nu ajută prea mult.

Am ales USR pentru că este un partid care ia deciziie şi îşi asumă strategiile într-un mod transparent, are o democraţie internă care funcţionează destul de bine şi, chiar dacă este încă la început, are o structură organizatorică funcţională. Nu în ultimul rând, aici există o comunitate numeroasă interesată de protecţia mediului.

Recunosc că nu mă vedeam implicat într-un USR condus de Nicuşor Dan, chiar dacă sunt convins că a avut şi are în continuare cele mai bune intenţii. Partidul mi se pare însă mult mai pragmatic cu conducerea actuală, mai flexibil şi mai orientat către obiective.

Obiectivul meu este să conving cât mai multe persoane să meargă la vot şi să nu se mai justifice cu clişeul că 'toţi politicienii sunt la fel'.", scrie Mihai Tănase, pe Facebook.