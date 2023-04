În contextul în care tot mai mulți spun că Vladimir Putin este grav bolnav, un politolog rus a dezvăluit că acesta ia medicamente foarte puternice pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate.

Vladimir Putin ar lua medicamente foarte puternice

Potrivit politologului, se vede că limbajul președintelui rus nu mai ține pasul cu gândirea.

„Ochii îi strălucesc, creierul nu poate ține pasul cu limbajul său, iar vorbirea este clar înaintea gândirii. Acest lucru este foarte vizibil”, a spus el, care monitorizează îndeaproape acțiunile liderului de la Kremlin.

Profesorul Valery Solovei, care pregătește ofițeri de informație și diplomați, că Vladimir Putin se pregătește cu mare atenție înainte de fiecare discurs pe care îl ține. Acesta mai susține că președintele rus ia medicamente special pentru a putea să vorbească mai multe ore la întrevederile pe care le are și pentru a părea convingător.

Din ce în ce mai multe speculații că liderul de la Kremlin ar utiliza sosii

Speculațiile că Putin nu ar fi, de fapt, Vladimir Putin, au luat amploare, în special pe internet. Teoriile se bazează pe presupuse diferențe vizibile, față de acum câțiva ani, în aspectul lui Putin, susținătorii acestei teze indicând detalii precum bărbia, urechile și ridurile de pe frunte, potrivit GreekReporter.

Adepții teoriei conform căreia Putin folosește mai multe sosii susțin că s-ar fi recurs la acestea din cauza deteriorării stării de sănătate a președintelui, aceste dubluri fiind trimise în zone considerate mult prea periculoase pentru președintele rus. Teoria conspirației a fost răspândită mai ales în mediul online, dar a fost preluată și de mass- media. Și unii oficiali ucraineni au declarat, în repetate rânduri, că Putin n-ar fi, de fapt, Putin. În plus, persoane care ar fi petrecut mai mult timp cu președintele rus în trecut, pun la îndoială identitatea persoanei care a apărut, luna trecută, în orașul Mariupol din Ucraina, cucerit după un asediu care a durat luni de zile.

Politicianul rus de opoziție Ghenadi Gudkov se numără printre cei care afirmă că o sosie a lui Putin s-ar fi deplasat în orașul ucrainean.

„Acum, că are loc un război, nu exclud posibilitatea ca cineva care seamănă foarte mult cu Putin sau „deghizat” în Putin să-și joace rolul”, a spus Gudkov. Andrei Piontkovsky, analist rus de opoziție, crede că Putin a folosit sosii pentru întâlniri mai puțin importante și la unele apariții publice, dar apare personal când are întâlniri cu liderii țării. El este convins însă că Putin nu l-ar fi „umilit niciodată” pe Xi Jinping, când s-a aflat la Moscova, și că în acel caz nu s-a pus problema unei sosii. Dar, spune el, nu același lucru s-a întâmplat în Ucraina: „În Mariupol, nu a fost Putin. Are tot felul de dubluri.”