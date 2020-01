Incertitudinile geopolitice și tensiunile comerciale au avut un impact puternic asupra pieței IPO în 2019, provocând o scădere generală a activității, atât în ceea ce privește numărul, cât și valoarea tranzacțiilor. În 2019, s-au înregistrat 1.115 IPO-uri, cu o valoare a capitalului atras de 198 miliarde de USD, marcând o scădere de 19% a numărului tranzacțiilor și de 4% a valorii tranzacțiilor față de 2018.

Cu toate acestea, având în vedere atenuarea tensiunilor comerciale între SUA, China și UE, a îngrijorărilor legate de creșterea economică și a altor probleme geopolitice, printre care Brexit și protestele din Hong Kong, se așteaptă o creștere puternică a activității IPO în 2020, în special în prima jumătate a anului, deoarece este posibil ca piețele să devină mai volatile înaintea alegerilor prezidențiale din SUA.

Regiunea Asia-Pacific ocupă primul loc, deși a înregistrat un declin general al volumului (-1%) și al veniturilor (-8%) tranzacțiilor în 2019, fiind urmată de regiunea EMEIA și America de Nord și de Sud. Sectorul de tehnologie a continuat să domine în 2019, cu 263 de tranzacții IPO, care au atras un capital de 62,8 miliarde de USD.

Cum arată numărul de tranzacții

În ceea ce privește numărul de tranzacții, sectorul sănătății (cu 174 de tranzacții) și cel al industriei (cu 147 de tranzacții) au fost de asemenea active. În funcție de capitalul atras, au înregistrat performanțe bune sectorul energiei (cu 32 miliarde de USD) și cel al sănătății (cu 22,5 miliarde de USD).

În trimestrul al IV-lea (T4) 2019, s-au înregistrat 353 de IPO-uri și un capital atras în valoare de 84,5 miliarde de USD, reprezentând o scădere cu 5% a volumului tranzacțiilor și o creștere de 53% a valorii tranzacțiilor, comparativ cu trimestrul al IV-lea 2018. Două dintre cele mai mari și mai așteptate IPO-uri din 2019 au fost lansate pe piață în acest trimestru, după cum arată concluziile raportului trimestrial EY, Global IPO trends: Q4 2019.

Florin Vasilică, lider pe tranzacții, explică situația

Având în vedere contextul local și noile repere geopolitice, Florin Vasilică, Liderul departamentului Asistență în tranzacții, EY România, comentează: “Pentru antreprenori și pentru companiile de stat, bursa de valori reprezintă o oportunitate de atragere de capital. Piețele de capital reprezintă una dintre cele mai bune alternative la împrumuturile bancare. De asemenea, poate fi o alternativă la atragerea unui investitor de renume în acționariat sau chiar la un exit din afacere.

Pe de altă parte, prin intermediul piețelor de capital aceștia pot împrumuta bani mai ieftin față de costurile asociate unui împrumut bancar, prin emisiunea de obligațiuni. Dacă vânzarea de acțiuni existente sau emiterea de acțiuni noi afectează dreptul de proprietate sau modul în care este condusă afacerea, emiterea de obligațiuni nu are impact asupra acestor două aspecte. De asemenea, pe lângă accesul la capitalul investitorilor, companiile folosesc piețele de capital și în alte scopuri, precum marketing și creșterea reputației și a încrederii partenerilor de afaceri.

Apariția unor IPO-uri din sfera firmelor de stat este benefică pentru peisajul economic românesc, având în vedere mărimea acestora, întrucât este vorba de cele mai multe ori despre firme mari din sectoare cheie, cu rezultate financiare istorice pozitive și cu perspective stabile de generare a unor profituri viitoare. Listarea este și o ocazie de adaptare la un mod de organizare și comunicare cu piața, de creștere a transparenței de raportare și a eficienței procesului de management, precum și de implementare a guvernanței corporative, atât de importante în cazul unor firme de stat. Ne putem aștepta ca în urma unor IPO-uri ale unor companii mari românești, cum sunt Hidroelectrica și chiar CEC, să apară un efect de antrenare a apariției unor IPO-uri de firme românești cu capital privat, ce-i drept de dimensiuni mai reduse. ”

Florin Vasilică a punctat de asemenea că: ”Astfel de evenimente vor crește lichiditatea pieței și vor aduce mai multă stabilitate de tranzacționare, dacă este să comparăm cu anul precedent, când bursa românească a suferit de o lichiditate redusă. IPO-ul unei companii mari românești va crește simțitor capitalizarea bursieră locală, lichiditatea din piață și apetitul investitorilor strategici. Începând cu septembrie 2020, apare și un context favorabil listărilor, întrucât Bursa de Valori București va avea statut de piață emergentă, intrând astfel pe radarul unor fonduri de investiții majore.

Cu toate acestea, să nu uităm că acțiunile la bursă sunt direct influențate și de contextul geo-politic și economic internațional. Evoluțiile recente din zona Orientului Mijlociu, care au dus la creșterea tensiunilor între SUA și Iran, pot determina o creștere a prețului petrolului și o destabilizare generală a situației economice internaționale. Aceste evenimente recente și evoluția lor în următoarele luni vor influența piețele bursiere și implicit decizia de listare a firmelor românești.”

Activitatea din cele trei piețe regionale globale majore

Piața IPO din EMEIA impulsionată de activitatea puternică din trimestrul al IV-lea

În EMEIA, numărul tranzacțiilor (234) s-a diminuat cu 47% în 2019, dar valoarea capitalurilor atrase (54,2 miliarde de USD) a crescut cu 14%, fiind singura regiune care a înregistrat o majorare a valorii tranzacțiilor în 2019. Și bursele din EMEIA au rămas pe poziții solide, din această regiune provenind trei din primele zece burse la nivel mondial din punct de vedere al valorii tranzacțiilor în 2019 (Arabia Saudită, Regatul Unit și Germania) și patru din primele zece tranzacții IPO ca valoare a tranzacțiilor.

Valoarea capitalurilor atrase din tranzacții IPO a crescut puternic în EMEIA în T4 2019, datorită celor patru mega-tranzacții derulate, printre care cea care a implicat compania Saudi Aramco, înregistrându-se o majorare de 174% a valorii tranzacțiilor, dar o scădere de 45% a numărului de tranzacții față de T4 2018.

Activitatea IPO din cele două Americi a scăzut pe fondul incertitudinilor geopolitice și comerciale

Cu 213 tranzacții IPO cu o valoare a capitalului atras de 53,9 miliarde de USD, volumul și veniturile tranzacțiilor de pe piețele IPO din cele două Americi au scăzut în 2019 cu 20% și, respectiv, 10%, comparativ cu valorile din 2018. S.U.A. rămâne în centrul atenției ca principala sursă de IPO-uri în 2019, generând 77% din numărul de tranzacții și 93% din valoarea capitalului atras în regiune, înregistrând și 24 de listări publice inițiale ale companiilor „unicorn”.

Piețele IPO din Asia-Pacific rezistă

Regiunea Asia-Pacific a continuat să domine activitatea IPO globală, din această regiune provenind șapte din primele zece burse de valori ca număr de tranzacții și cinci din primele zece burse de valori ca venituri în 2019. Cu toate acestea, în 2019, numărul tranzacțiilor (668) a scăzut cu 1% față de 2018, iar valoarea tranzacțiilor (89,9 miliarde de USD) a scăzut cu 8%.

Pentru 2020, se preconizează că problemele geopolitice actuale și scepticismul în creștere al investitorilor vor încetini activitatea IPO, în special în a doua jumătate a anului.

Perspectivele anului 2020: activitate de tranzacționare mai intensă, în special în primul semestru

În ceea ce privește viitorul, tensiunile comerciale dintre SUA, China și UE, rezultatul Brexitului și incertitudinile legate de stabilitatea unor economii europene vor scădea la începutul anului 2020 și vor avea un impact pozitiv asupra sentimentului general legat de activitatea IPO.

Se așteaptă o creștere a activității IPO în toate regiunile, în special în cele două Americi, unde se preconizează lansarea mai multor oferte publice inițiale de către companii „unicorn” în SUA, în prima jumătate a anului 2020. Iar acest lucru ar trebui să ducă la depășirea numărului și valorii tranzacțiilor din 2019.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 284.000 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 36,4 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2019. Rețeaua noastră este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajați din România și Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, asistență în tranzacții şi servicii de asistență în afaceri către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an în luna iunie la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră de internet: www.ey.com

Despre date

Datele prezentate în raportul Global IPO trends: Raportul și comunicatul de presă privind trimestrul IV 2019 provin de la echipele Dealogic și EY. Datele pentru trimestrul IV 2019 (octombrie – decembrie) și anul 2019 (ianuarie – decembrie) se bazează pe cotațiile obținute pentru listările publice până la 4 decembrie 2019 și pe cele ale ofertelor publice inițiale preconizate pentru luna decembrie. Datele sunt actualizate până la 5 decembrie 2019, ora 9:00, ora Regatului Unit. Sursele tuturor datelor din prezentul document sunt Dealogic, CB Insights, Crunchbase și EY, dacă nu se precizează altfel.

Te-ar putea interesa și: