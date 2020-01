Cine este noua actriță

Actrița Mădălina Bellariu a fost aleasă de Ruxandra Ion pentru a interpreta rolul Mariei în Sacrificiul, unde va juca alături de actori precum Maia Morgenstern, Claudiu Istodor și Vlad Gherman. Protagonista celui de-al doilea sezon din Sacrificiul a studiat actoria la Londra, a jucat în filme și seriale de marcă în limba engleză și italiană, iar acum va face primul ei rol în limba română. Mădălina a jucat alături de Jude Law în producţia „The Young Pope”, în prezent actriţa împărţindu-se între Marea Britanie, America, Italia sau România pentru a lucra la mai multe proiecte. Mădălina a spus dintotdeauna că își dorește să filmeze și ceva în limba română, dar că așteaptă proiectul care să i se potrivească cel mai mult.

Ce spune despre proiect

“Îmi doream de ceva timp să realizez un proiect și în limba română. Așteptam însă proiectul potrivit, iar acesta a venit. M-a bucurat enorm de mult propunerea doamnei Ruxandra Ion și mi-a fost foarte ușor să accept, după ce am cunoscut echipa frumoasă pe care a strâns-o în jurul acestui serial. Consider că în meseria de actor avem ceva de învățat încontinuu, iar pentru mine este o onoare să joc alături de asemenea nume din industrie. Mi-am dorit să filmez ceva în limba română și pentru părinții mei, voiam să le fac o bucurie. Pe această cale vreau să îi mulțumesc doamnei Ruxandra că a avut încredere în mine, că voi interpreta personajul Maria în cel mai frumos mod posibil și abia aștept să văd și reacția telespectatorilor. Sunt sigură că nu au cum să nu o îndrăgească pe Maria! Doresc să îi mulțumesc și Domnicăi Cârciumaru, directoarea de casting, fiindcă a fost prima persoană din România care m-a contactat pentru filmările din țară. Vin cu mare drag și îmi doresc să realizez proiecte atât în țară, cât și internaționale!”, a declarat Mădălina Bellariu.

Care este povestea personajului pe care îl joacă

Maria (Mădălina Bellariu) este în acel punct al vieții când nu știe încotro să o apuce. Viața ei a fost până acum doar un amalgam de încercări și secrete care i-au schimbat nu doar o dată destinul. Moartea mamei ei va fi evenimentul care o va face să se întoarcă în România pentru un nou început. Ajunsă în România, singura rudă care o poate primi este Eva (Maia Morgenstern) la care caută, în cele din urmă, ajutorul. În casa Oprea, Maria va încerca să-și pună gândurile și sentimentele în ordine, dar trecutul ei o aduce întotdeauna în punctul din care a plecat. Singurul care o ajută să se îndepărteze de aceste drame este Amza (Vlad Gherman), în prezența căruia se simte în siguranță și apreciată ca femeie.

Povestea Mariei, interpretată de Mădălina Bellariu, va putea fi descoperită de către telespectatori în cadrul celui de-al doilea sezon din Sacrificiul, cel mai nou proiect pe care Ruxandra Ion îl produce pentru Antena 1, care va reveni pe micile ecrane în luna februarie.

Te-ar putea interesa și: