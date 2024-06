Șeful ANPC a scris pe Facebook că vor fi realizate controale pentru calitatea alimentelor și a băuturilor, inclusiv a preparatelor culinare, respectarea termenelor limită de consum și condițiile de expunere și comercializare ale acestora.

Anghel recomandă să evităm cumpărarea de alimente din locuri neautorizate în perioadele cu temperaturi ridicate, deoarece acestea nu pot garanta condiții adecvate de transport și depozitare, iar lipsa bonului fiscal poate indica produse neconforme sau nesigure pentru sănătate.

Directorul ANPC le recomandă cumpărătorilor să verifice cu atenție data durabilității minimale și caracteristicile produselor înainte de achiziționare, să refuze produsele alterate și să evite ambalajele deteriorate, fiindcă acestea pot pune în pericol sănătatea.

„Verificaţi cu atenţie data durabilităţii minimale/data limită de consum a produselor. Verificaţi în mod direct caracteristicile produsului (miros, culoare, aspect etc.) având în vedere că temperaturile ridicate favorizează procesul de deteriorare a calităţii ( produse deshidratate, oxidate, etc), de alterare a produselor alimentare şi refuzaţi produsele care prezintă caracteristici de produs alterat (aspect măzguit, miros de acru, aspect spongios de început de fermentare, produs deformat şi consistenţa moale-îngheţată, ambalaje deformate etc.).

Atunci când cumpăraţi produse alimentare, acordaţi atenţie deosebită asupra modului de prezentare a ambalajului. În cazul în care ambalajul este bombat, prezintă deformări sau este rupt înseamnă că produsul nu mai prezintă deplină siguranţă pentru sănătatea dumneavoastră. Evitaţi să achiziţionaţi astfel de produse.

Verificaţi dacă este respectată temperatura la care este depozitat/expus la vânzare produsul alimentar ales de dumneavoastră (temperatura menţionată de producător pe eticheta ce însoţeşte produsul trebuie să coincidă cu temperatura la care este expus la comercializare produsul achiziţionat)”, a informat directorul ANPC.