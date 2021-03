ANOFM anunță un nou beneficiu pentru cel puțin 2.000 de români

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a informat astăzi că va organiza în luna aprilie 144 de programe de formare profesională pentru un număr de 2.219 persoane, conform informațiilor transmise într-un comunicat.

De asemenea, agenția subliniază că județele unde se vor organiza cele mai multe cursuri sunt, printre altele, Harghita, Hunedoara și Vrancea.

Ce calificări sunt vizate

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: îngrijitor la spaţii verzi – 263 persoane; femeie de serviciu – 252 persoane; competenţe cheie-comunicare în limba română/competenţe de bază în matematică – 147 persoane; inspector (referent) resurse umane – 138 persoane; lucrător în comerţ – 105 persoane; agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale – 102 persoane; ajutor de bucătar – 97 persoane; agent de securitate – 91 persoane; operator introducere validare şi prelucrare date – 70 persoane; cofetar patiser – 62 persoane.

Judeţele în care, în luna aprilie, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de participanţi, sunt: Harghita (240 persoane), Hunedoara (196 persoane), Vrancea (196 persoane), Dâmboviţa (154 persoane), Mureş (114 persoane), conform informațiilor transmise de ANOFM.

Peste 9.700 de locuri de muncă la nivel național

Anterior, evidențele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) arătau că agenţii economici oferă 9.739 locuri de muncă la nivel naţional.

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, cele mai multe locuri de muncă oferite erau următoarele: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (865); operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (429); lucrător comercial (385); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (300); vânzător (262); agent de securitate (235); şofer autocamion/maşină de mare tonaj (200); muncitor necalificat în industria confecţiilor (198); manipulant mărfuri (192); sudor (172).

intre cele 9.739 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 670 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator, inginer mecanic, manager proiect, consilier/expert/inspector/economist etc.), 2.038 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent de vânzări, agent de securitate, funcţionar informaţii clienţi, cofetar etc.) şi 3.184 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tâmplar universal, lucrător comercial, sudor, lăcătuş mecanic, dulgher, confecţioner-asamblor articole din textile etc.).

Restul locurilor de muncă, respectiv 3.847, sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, agent securitate, manipulant mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide etc.).

