Directorul ANM a explicat că în următoarele zile se vor resimți temperaturi în intervalul 39-42°C în mare parte din țară. Vor fi valori mai ridicate în zonele de vest, sud, sud-est și est.

Elena Mateescu a explicat că astăzi s-au înregistrat 38°C la umbră în stațiile din munte, București, Caracal și Cernavodă, iar la alte 37 de stații din diverse locații.

În sud-vestul țării, indicele temperatură-umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități, ajungând la 82-83 de unități în multe locuri.

Codul galben de caniculă instituit astăzi va rămâne în vigoare. Conform AMM, mâine aria de aplicare a acestui cod va fi extinsă la nouă județe, inclusiv municipiul București, care va intra sub cod portocaliu.

Meteorologii anticipează că în cursul acestei săptămâni și până spre finalul lunii, temperaturile vor continua să crească. Se va manifesta un val de căldură persistent și de lungă durată. Elena Mateescu a arătat că este posibil să fie cel mai intens de până acum, dat fiind numărul mare de zile consecutive afectate și extinderea sa în aproape întreaga țară.

„Dacă astăzi am avut un cod galben, rămâne în vigoare, mâine am extins aria județelor sub incidența codului galben și chiar nouă județe, inclusiv municipiul București, sub cod portocaliu.

Pentru că ne așteptăm ca de la o zi la alta, pe parcursul acestei săptămâni și până spre finalul decadei a doua din această lună, să vorbim de temperaturi în creștere, val de căldură persistent, de lungă durată, posibil cel mai intens, având în vedere numărul de zile consecutive și, sigur că da, extinderea în aproape toată țara”, a spus aceasta.