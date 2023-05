Ministrul Apărării Naţionale a făcut aceste declarații într-o conferinţă de presă comună cu omologul său moldovean, Anatolie Nosatîi, marţi, la Chişinău. Demnitarul român efectuează o vizită de două zile în capitala Republicii Moldova.

„M-am văzut cu domnul ministru de foarte multe ori în ultima vreme şi consider că este un lucru benefic. Împărtăşim aceleaşi preocupări cu privire la consecinţele grave în regiunea noastră ale războiului de agresiune al Federaţiei Ruse în Ucraina.

De aceea, trebuie să continuăm să ne implicăm la nivel internaţional pentru sprijinirea puternică a R. Moldova, un stat expus la ameninţările hibride ale Federaţiei Ruse, accentuate de campanii de dezinformare şi propagandă. Pentru noi R. Moldova reprezintă o prioritate strategică”, a declarat Angel Tîlvăr.

Dezvoltarea capacităţii de apărare, printre priorități

La rândul său, ministrul Anatolie Nosatîi a declarat că dezvoltarea capacităţii de apărare şi transformarea armatei moldovene într-o instituţie modernă, ajustată la standardele naţionale şi capabilă să ofere securitatea cetăţenilor, sunt priorităţile ministerului său, iar Guvernul României „ne oferă un ajutor semnificativ în acest sens, prin instruire, antrenamente şi expertiză”.

El a subliniat în acest context şi asistenţa României în promovarea unui proiecte externe destinate consolidării capacităţii de apărare, aşa cum este Pachetul de asistenţă sporit din partea NATO şi Facilitatea europeană pentru pace.

„În cadrul dialogului am convenit asupra consolidării parteneriatului dintre instituţiile noastre de apărare. Am discutat despre evenimentul istoric pe care R. Moldova urmează să-ş găzduiască la 1 iunie, summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), în cadrul căruia conducerea ţării va aborda cu liderii europeni planurile noastre şi va solicita sprijinul pentru dezvoltarea ţării inclusiv pe domeniul de securitate şi apărare”, a spus Nosatîi, adăugând că prezenţa a circa 50 de lideri ai ţărilor europene, printre care şi România, arată că Republica Moldova are parteneri de încredere pentru a menţine pacea acasă, în regiune şi în toată Europa.

România susţine ferm parcursul european al Republicii Moldova

„România este un partener strategic al Republicii Moldova, colaborarea este şi mai importantă în contextul actual de securitate regională, dar şi acum când Republica Moldova vrea să se integreze în UE”, a subliniat ministrul moldovean.

În acelaşi timp, ministrul român al Apărării a declarat că România, a spus el, susţine ferm parcursul european al Republicii Moldova şi reconfirmă angajamentul pentru intensificarea cooperării pe palierul securităţii şi apărării inclusiv în contextul în care Republica Moldova a devenit stat candidat pentru aderarea la UE. El a salutat misiunea civilă europeană recent înfiinţată ce va contribui la gestionarea crizelor şi combaterea ameninţărilor hibride.

Comisia militară mixtă moldo-română urmează să se reunească în perioada următoare, notează Radio Chişinău.