Controversatul milionar britanic a făcut aluzie la informațiile apărute în presă despre starea sa de sănătate și a spus că „a fost atacat de Matrix”.

„Am fost atacat de Matrix. Dar ei au înțeles greșit. Nu poți ucide o idee”, a scris acesta pe pagina sa de Twitter.

Ieri, pe 8 ianuarie, Andrew Tate a fost dus la un spital din București deoarece nu s-a simțit bine. Acesta a fost văzut de un medic specialist, i s-au făcut mai multe analize, după care a fost dus înapoi în arestul Poliției Capitalei. Va rămâne acolo până mâine, când speră să fie lăsat în libertate.

The Matrix has attacked me.

But they misunderstand, you cannot kill an idea.

Hard to Kill.https://t.co/eBRKw7mabU pic.twitter.com/NmO1VbjqCo

— Andrew Tate (@Cobratate) January 8, 2023