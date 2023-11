Andreea Marin, una dintre cele mai cunoscute personalități din showbiz-ul românesc, a dezvăluit recent detalii intime despre viața ei, arătând că succesul vine la pachet cu sacrificii și momente dificile. La vârsta de 48 de ani, vedeta a vorbit deschis despre greutățile prin care a trecut și despre cum a găsit adevărata fericire în moderație și echilibru.

Într-un interviu recent, Andreea Marin a dezvăluit că viața ei nu a fost mereu roz și că a trecut prin momente dificile care au dus-o chiar în pragul epuizării.

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că a avut numeroase momente în care s-a simțit epuizată și obosită, ajungând chiar și în spital din cauza epuizării. Cu toate acestea, toate sacrificiile și eforturile depuse au fost răsplătite, iar astăzi se bucură de un succes colosal pe plan profesional.

Andreea Marin a subliniat că lucrurile mari nu se realizează cu eforturi mici. În meseria pe care și-a ales-o, implicarea este totală.

„Am avut nenumărate momente în care am simțit oboseala, epuizarea. Nu le mai știu numărul. Le-am depășit cu greu, uneori am ajuns în spital, am ajuns să pic, pur și simplu de oboseală.

Lucrurile mari nu se fac cu eforturi mici. În meseria pe care mi-am ales-o nu este vorba doar despre muncă fizică, ci și de creativitate, de dorința de a veni mereu cu ceva nou, dar și de muncă fizică pentru că uneori le facem pe toate.

Cel puțin așa am făcut eu lucrurile, sunt producător de ani buni și asta înseamnă să te intereseze tot ce ține de bucătăria produsului tău.”, a dezvăluit Andreea Marin.