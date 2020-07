În acest context, cei care nu cred că aceasta s-a îmbolnăvit de coronavirus au făcut o petiție pentru a o înlătura pe aceasta de la pupitrul știrilor de la Pro TV. Petiția poartă numele de ”Afară de la știri! Nu mai are credibilitate” și deja a fost semnată de numeroase persoane.

Reacție cu privire la petiția din mediul online

După ce petiția împotriva ei a luat ființă, știrista a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu un mesaj emoționant. Aceasta purta tricoul pe care era scris ”dragoste”, același tricou pe care l-a purtat și în interviul acordat după ce a ieșit din spitalul ”Victor Babeș”. Alături de poză, Andreea Esca a lăsat și o descriere pe măsură.

“Pansamentul pentru orice este dragostea! Multumesc! @dragoste__ Va multumesc❤️ #gandulcucaremamtrezit”, a scris Andreea Esca pe contul ei de Instagram.

La postare acesteia au comentat mai mult persoane din spațiul public precum Andreea Marin, Dana Rogoz, Mihai Petre și mulți alții.

Ce mesaj are Andreea Esca pentru cei care nu cred în coronavirus

“Cred că atunci când eşti bolnav trebuie să ceri ajutorul medicilor, pentru că ştiu despre ce e vorba, e profesia lor. Iar atunci când nu eşti bolnav, trebuie să-i mulţumeşti Lui Dumnezeu.

Niciodată nu am judecat, niciodată nu am subestimat un medic, dar cred că am învăţat mai multe despre oamenii de lângă mine. Regret că am lăsat garda jos în câteva momente, prea devreme. Mă simt vinovată că poate trebuia să fac mai mult.

Nu lăsai garda jos! Cu siguranţă virusul există. Trebuie să încercăm să ne ferim, să purtăm mască, să stăm la distanţă, să avem încredere în medici, să-i mulţumim Lui Dumnezeu!”, a spus aceasta în interviul acordat lui Cosmin Stan.