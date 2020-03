Artista Andreea Bălan a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie care nu a fost pe placul tuturor fanilor. Vedeta le-a transmis acestora un mesaj în care spunea că ar vrea să mai piardă câteva kilograme.

Care a fost, concret, mesajul artistei

”Dragilor, de ceva vreme auzisem de ceaiurile pentru slabit (…) si imi doream sa le incerc si eu. Având în vedere că în această perioadă petrec mai mult timp acasă, consider că este important ca în acestă perioadă să administrez produse naturale care să mă ajute la menținerea siluetei. Am ales aceste produse pentru că au la bază doar plante medicinale și fructe deshidratate extrem de eficiente în lupta cu kilogramele, ajută la întărirea sistemului imunitar, la reglarea digestiei, nu deshidratează și am mai multă energie. Cat despre sticla (…) cu infuzor, este extrem de practica, ma ajuta sa prepar și să administrez ceaiul din orice loc. Un început de săptămână minunat vă doresc!”, a scris Andreea Bălan pe pagina ei de Instagram.

Anumiți fani sunt de părere că artista nu are de ce să slăbească

Printre comentariile primite la acea postare se numără și un comentariu critic la adresa Andreei. Unul dintre fanii săi este de părere că artista nu are de ce să mai slăbească pentru că deja este numai piele și os.

”Tu ce vrei să mai slăbești, că ești ca pielea și OSU, fără supărare”, a fost unul dintre aceste comentarii, nu mai puțin de 37 de like-uri fiind ”acordate” de alți vizitatori ai paginii de Instagram, notează cancan.ro

Te-ar putea interesa și: