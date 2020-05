Andreea Bălan s-a dezlănțuit pur și simplu la adresa lui George Burcea. Cei doi s-au despărțit de luni bune. Nu aveau nici măcar un an de când s-au căsătorit religios. Cei doi și-au spus adio și îi mai ține doar un act. Divorțul se va oficializa după finalul stării de urgență.

Andreea Bălan l-a distrus pe George Burcea

Solista a recunoscut că a suferit enorm după despărțirea de tatăl fiicelor sale, însă a învățat că viața merge mai departe. ‘De mică am visat că voi avea 2 copii şi după ce am alergat ani de zile să mă stabilizez emoţional şi financiar, am îndrăznit să îmi îndeplinesc visul. Îmi doresc că Ella şi Clara să fie mai fericite decât am fost eu, să aibă o copilărie minunată, fără lipsuri emoţionale sau de orice fel, să se joace şi să fie educate frumos şi să ştie că nimic nu este imposibil şi niciun vis nu e prea departe! Dragostea de mama este infinită!’, a scris Andreea Bălan, pe Facebook.

Andreea Bălan detonează bomba. Este hotărâtă să găsească un bărbat care o va face fericită și să se recăsătorească.

‘Sunt convinsă că la un moment dat, dacă voi cunoaşte alte tipologii de bărbaţi, cu siguranţă voi găsi persoana potrivită. Eu cred în dragoste, în iubire. De ce nu, să mă căsătoresc la un moment dat? Altele s-au căsătorit de trei ori şi au divorţat, eu de ce nu?‘, a declarat Andreea Bălan, într-un interviu pentru Cristi Brancu, la Antena Stars.