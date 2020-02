Andreea Bălan este în stare de șoc. Soțul ei, George Burcea are mari probleme. Totul a luat o întorsătură extrem de gravă.

George Burcea este alcoolic?!

George Burcea a făcut o serie de dezvăluiri din copilăria sa. A spus că a suferit extrem de mult din cauza violenței în familie. Nici Andreea Bălan nu a fost străină de aceste probleme. Violența domestică a fost prezentă și în familia ei.

George Burcea a dezvăluit, la finalul anului trecut, că vrea să scrie un roman despre violență domestică, subiect sensibil pentru acesta. Cartea este inspirată din propriile experiențe, în special din viața mamei sale, care a avut parte de episoade neplăcute cu tatăl lui George, Ioan Burcea.

Dacă înainte subiectul discuției îl făceau doar bătăile pe care le primea mama sa de la Ioan Burcea, pe parcurs, situația s-a schimbat. S-a aflat că tatăl său a omorât o femeie cu 25 de lovituri de cuțit. Informația a venit ca un șoc și l-a făcut pe soțul Andreei Bălan să fie reticent față de presă, fiind deranjat că subiectul a fost scos pe tapet.

Burcea a făcut scandal mare și l-a umilit practic pe prezentatorul Antenei 1, Dan Capatos, foarte interesat de acest subiect.

„- Asa….deci, tata…da. Am observat cum un agresor si un criminal ( chiar asta este el…si m-am obisnuit de 32 de ani) devine deodata victimã, mergând pe acelasi drum ca acum 30 si ceva de ani….minciuna si cruzimea. Curios nu?

– Asa…Capatos era numele…Acest Dumnezo” al tv-ului. Nu stiam cã poate fi atât de rãu intentionat si/sau frustrat. O fi oare din cauza faptului ca 4 zile la rând productia lui a încercat cu disperare sã-mi cumpere prezenta în emisiune, iar prostul de mine a refuzat? Sau efectiv nenea Capatos gândeste precum numele-i mãret ( #mielucuonarã) _|_ 😜

– Când am început campania nu stiu daca au fost 3 articole despre acest lucru, iar de emisiuni nici nu mai vorbesc. Eu prost. Data viitoare încerc cu spagã

– Ea, campania, continuã. Asa cum am continuat si eu indiferent de ce berbeci, oi sau miei mi-au iesit in cale”, a scris George Burcea pe o rețea de socializare.

Abia acum s-a detonat însă bomba. Dacă George nu a vrut să participe la emisiunile mondene, a făcut-o tatăl său. Acesta spune că soțul Andreei Bălan are grave probleme. Este alcoolic. Se pare că și Andreea Bălan știa de aceste probleme ale lui George.

„Din cauza alcoolului. A băut. A venit și și-a luat de la magazin 3 sau 4 sticle de coniac la jumătate și a consumat sticlele cu un vecin. Apoi, a avt chef de scandal cu mine. Calcă pe cadavre și face ce vrea el. Nu se aștepta la reacția mea. El bea coniac ca pe suc”, a spus tatăl lui George la Antena 1.

Te-ar putea interesa și: