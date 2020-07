Andreea Bălan și George Burcea și-au spus adio la începutul acestui an. Actorul a plecat de acasă, iar divorțul pare o simplă formalitate. Doar pandemia de coronavirus i-a făcut să mai fie legați de acte.

Andreea Bălan, dată de gol

Acum, Andreea Bălan și-a refăcut viața și se pare că nu mai există nicio cale de împăcare cu George. Vedeta a depus actele de divorț, iar câteva luni s-a concentrat să se regăsească în afara relației. Mai mult, și-a dorit să devină o mamă cât mai bună și o artistă de succes.

Acum două săptămâni, jurnaliștii au surprins-o pe litoralul românesc alături de Tiberiu Argint, în ipostaze care arătau clar că cei doi erau la mare împreună. Tânărul despre care se crede că este noua iubire a Andreei este fratele Soniei Argint, alături de care și apare în numeroase poze și lucrează ca manager de vânzări la o companie daneză de lux.

Nu a confirmat și nu a dezmințit zvonurile conform cărora el este noul iubit al Andreei Bălan, dar profilul lui Tiberiu de Instagram îl trădează pe acesta. Tiberiu Argint pune poze în care se vede că e cât de poate de mulțumit de viață. Scrie și mesaje care i-au făcut pe ziariști să presupună că sunt inspirate de Andreea. Mai ales că unele dintre poze prezintă peisaje de pe litoral.

„Toate lucrurile care contează merită și haosul.

All things that matter are worth the chaos.

Întâlnește-mă acolo unde cerul atinge marea.

Meet me where the sky touches the sea”, scrie Tiberiu pe Instagram.

În tot acest timp, Andreea a subliniat faptul că își asumă statutul de femeie divorțată, că o despărțire nu pune punct vieții și că, la un moment dat, ea este pregătită să iubească din nou.

Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit la începutul lui 2020 și își văd separat de vieților lor, cea mai prețioasă legătură care îi aduce împreună fiind fiicele lor, Ella Maya și Clara Maria. Procesul de divorț se află în prezent la Judecătoria Buftea.