Câte conexiuni la internet fix au fost înregistrate la finalului anului trecut în România? Date oficiale ANCOM

Totodată, datele înregistrate de ANCOM arată că 3,9 milioane de conexiuni la internet fix erau în mediul urban, din totalul de 6,1 milioane.

„La finele anului aveam 6,1 milioane de conexiuni la internet fix, în creştere cu 7%. Dintre acestea, 3,9 milioane erau în mediul urban, în creştere cu 4%, şi 2,2 milioane în mediul rural. De ce facem tot timpul separarea asta? Că avem o atenţie sporită asupra decalajului dintre urban şi rural – şi în toate acţiunile pe care vedeţi că le face ANCOM-ul – are în vedere şi reducerea acestui decalaj”, a declarat directorul ANCOM, Cristin Popa, la conferinţa „Ziua Comunicaţiilor 2022”.

85% din conexiunile de internet fix permit viteze de download de peste 100 Mbps

De asemenea, acesta a subliniat că 85% din conexiunile de internet fix permit viteze de download de peste 100 Mbps, înregistrând o creştere de 5 punte procentuale faţă de anul precedent.

„În mediul rural avem o pondere de 78%, în creştere de la 65% în anul 2020”, a completat directorul executiv al ANCOM.

Cristin Popa a subliniat că în zona de reţele mobile sunt 21,2 milioane de conexiuni, o creştere de 4% în 2021.

„Din datele pe care le avem se observă o domolire a creşterii”, a explicat acesta, menţionând că în trecut a fost o creştere „generată de pandemie şi de modificarea practic a vieţii tuturor, când majoritatea am mers spre zona online”.

Codul Comunicaţiilor va rescrie multe reglementări din domeniul comunicaţiilor

În ceea ce priveşte Codul Comunicaţiilor, Cristin Popa a precizat că documentul „va rescrie oarecum multe reglementări din domeniul comunicaţiilor, va veni cu elemente care să stimuleze implementarea noilor tehnologii şi cu elemente noi în ceea ce priveşte gestionarea frecvenţelor radio”.

„Evident că are şi o componentă de protecţie a utilizatorului final prin elemente de informare suplimentară. Sperăm că mâine Curtea Constituţională să ne dea un verdict pozitiv în sensul dezvoltării reţelelor de comunicaţii. În momentul în care apare Codul Comunicaţiilor autoritatea este pregătită să pornească consultarea pentru procedura de licitaţii a noilor frecvenţe alocate reţelelor mobile. Estimăm că am ajunge la finalizarea procedurii cam în aproximativ 5 luni de când pornim consultarea publică”, a mai spus directorul executiv al ANCOM.

Cristin Popa şi-a exprimat și încrederea că participarea va fi masivă din partea operatorilor pentru că nevoia există şi pentru reducerea decalajului rural-urban.

„Pe de o parte, vorbim de noi zone albe care vor fi puse ca obligaţii de dezvoltare operatorilor, acele zone unde nu este fezabil economic să te duci cu reţeaua, dar trebuie să acoperim şi acele zone şi cu foarte mare atenţie vom trata banda de 700 care, evident, va veni cu un gând de mărire a acoperirii, în primul rând.

Ca aproape în fiecare an, avem o campanie prin care măsurăm toate reţelele mobile în toate localităţile din ţară, toate drumurile – aplicaţia ‘Ai semnal’, care însumează cam 250.000 de km măsuraţi într-o campanie. În perioada următoare vom porni campania de măsurători şi, până la finalul verii, sperăm să venim cu date noi. De la an la an, de la campanie la campanie, am văzut la toţi operatorii o creştere a zonei de acoperire cu semnal – şi cred că este o aplicaţie utilă atât pentru utilizatorul final de informare, cât şi pentru operatori”, a conchis Cristin Popa.